Más y mejores estudios contra capricho presidencial, propone Yuri Peña

“Yo creo que se necesitan estudios mucho más serios que obviamente el puro capricho del Presidente, pues evidentemente el daño que causará, no es compensado con el avance económico y básicamente lo que se ha visto es que la gente local que están teniendo empleo son para jornaleros, no emplean a los campechanos, yucatecos, quintanarroenses o chapanecos para puestos de alto nivel “, comentó el investigador titular del Colegio de la Frontera sur Yuri Peña Ramírez.

Dijo que eso nos permitirá ver cómo va a ser en un futuro la contratación, ya que si va a venir la industria usará de mano de obra barata a los pobladores locales, es un cambio de rol en cuestiones de desarrollo dónde van a cambiar sus papeles actuales por volverse empleados.

Aseguró que el daño derivado de ciertos tramos, en particular el tramo que más preocupan son los tramos nuevos, donde no han construido. Señaló que el mundo está enfrentando cambios muy fuertes en el clima, la descomposición y que puede haber más cambios climáticos alrededor del mundo, si seguimos destruyendo la naturaleza vamos a acabar con la estabilidad y el tren no nos va a servir de nada.

Por otro lado, explicó, esta es una zona que no requiere un tren porque normalmente las cuestiones surgen por necesidad.“Pero no hay necesidad de un tren de carga, no hay necesidad de un tren de pasajeros, porque no hay el turismo y el hecho de que exista el tren no va a garantizar de ninguna manera que algún turista se quiera subir al tren o que alguna industria quiere usar el tren, es al contrario primero tiene que haber la industria, primero tiene que estar el turismo y después se solucionan los problemas de logística, de movilidad, pero primero hay que generarla “, platicó el investigador.

Al final dijo que el colegio no ha realizado estudios para determinar si es equiparable el avance económico con el daño ecológico, esto por qué el gobierno no ha hecho esa tarea de encargarle a los científicos una opinión técnica en relación a los posibles impactos que puedan causar el Tren Maya.