Mayor control con legalización de la marihuana: Esperanza Ortega

“Que se dé el uso lúdico de la marihuana es un tema que se ha abordado de manera mundial, que beneficios podría traer, que como el alcohol o el cigarro son adictivos, habría que tener mucho cuidado hacia las personas que se les vende, por cómo se maneja y, además, será un ingreso para la autoridad, no hay que cerrarnos a la globalización, en otros países del mundo, la venta y consumo de esta droga es de manera normal y natural”, afirmó la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Esperanza Ortega Azar.

Así mismo, Ortega Azar señaló que la legalización de esta droga puede traer consigo un beneficio económico al que no se puede cerrar, pero en caso de que esta situación se mantenga de manera ilícita trae consigo diversas consecuencias, como puede ser el encarecimiento del producto, con la compra de este enervante de manera ilegal se financia a los carteles de drogas.

“Con la legalización de este producto podría tener un mayor control por parte del estado, y así pagando sus impuestos y demás disposiciones oficiales, haber un mayor control como los hay en cuanto a la venta de cerveza, a la venta de los cigarros, como lo son todos estos productos que sabemos son adictivos y que no son medicinales, esto no es solo aquí es en todo el mundo y no podemos cerrarnos a la globalización”, manifestó la Presidenta de la Canacintra.

Fue enfática al señalar que pese a la legalización de la cannabis, no significa que sea obligación hacer uso de esta droga, sino que hay que mantener una educación constante hacia la familia y los hijos para que sepan que estas situaciones son nocivas para la salud, siendo los padres de familia los responsables de la educación de los menores, dejando en claro que pese a la legalización de la marihuana, hay que trabajar en el marco normativo secundario.