“Me muero en la raya con y por el PAN”: Salvador “Chava” Farías

Candelarense sale al paso de Redes Sociales que ya lo “colocaban” en Morena

Chava Farías se morirá en la raya con el Partido Acción Nacional (PAN)”, afirmó el precandidato de la coalición Va X México (PAN/PRI/PRD) a diputado federal por el segundo Distrito.Luego de que diversos perfiles de redes sociales informarán de su próxima adhesión a Morena por no haberlo incluido en la lista plurinominal a Congreso de la Unión, donde sí figura en posición privilegiado el diputado Jorge Nordhausen Carrizales, externó que todos son chismes de quienes están preocupados por lo que ha hecho la alianza.

Se dijo respetuoso de la decisión que tomó su partido, a quien insistió es leal y seguirá apoyando en todo momento; recordó que él será candidato de mayoría y confía en ganar la elección.“Yo la verdad no es que sea fanfarrón o grosero, pero me ha gustado jugar por mayoría, porque todo tiempo he ganado de mayoría, la verdad esto que hizo el PAN a nivel nacional que bueno, se le da una oportunidad a otra persona que ha trabajado también por el partido”, declaró.

Se dijo tranquilo y consciente de que los ataques para generar dudas van a continuar, pero los representantes de la alianza deberán cerrar filas y trabajar juntos para informar los alcances de la coalición y los beneficios que se persiguen.Insistió que Acción Nacional hará una campaña de propuesta, no haciendo caso a los ataques.

“Lo que queremos es, reconciliar, conciliar a la gente, volverles a decir como es la alianza, para que no salgan estos chismes que salió hoy porque Chava Farías está firme. Di mi palabra que me muere en la raya con mi partido, así es, nos vamos hasta el 2021 hasta el 6 de junio con el PAN”, dijo.

El aún alcalde de Candelaria, puntualizó que en caso de hacer una declaración el mismo buscará a los medios de comunicación, sin que nadie invente cosas o declare a su nombre; remarcó su apoyo a Jorge Nordhausen a quien considera su amigo y un activo valioso para el albiazul en Carmen.

“Yo como dije, yo tengo la precandidatura del Distrito 02, pero por mayoría hasta ahorita y no me duele que la pluri se la hayan dado a un amigo que ha luchado por el PAN y que también va a luchar por la coalición de los tres partidos”, completó.Finalmente dijo que hay confianza de lograr el triunfo en las urnas para llegar a la Cámara Baja y desde allí impulsar acciones en favor de Candelaria y de todo el estado de Campeche en general