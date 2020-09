“ME QUIEREN MATAR”: Noé Quijano responsabiliza a Elíseo y a Bibi por su vida

Noé Quijano Valencia responsabilizó al Alcalde panista Eliseo Fernández Montúfar y a la Diputada Biby Karen Rabelo de la Torre de cualquier agresión, lesión u otra amenaza que dañe su integridad o la de su familia.

Noé Quijano, quien aparece en los videos donde personal vinculado al Alcalde Eliseo Fernández Montúfar saca una pistola y dispara contra vecinos de la colonia 20 de Noviembre, denunció al Edil y a quien resulte responsable por intento de homicidio, tentativa de homicidio, pandillerismo y delincuencia organizada.

Sumó también difamación, alegando que las afirmaciones del Alcalde, acerca de que él asesinó a una mujer son falsas y una forma que el munícipe tiene para victimizarse y justificar los ataques.

“Ya no busca como zafarse por qué, porque el problema lo tiene él, ahorita para él, el del conflicto soy yo, no es cierto, esos son mariconadas, porque el señor nunca ha cruzado palabra conmigo, dicen que me han hablado, Eliseo dice que he cobrado, es mentira”, declaró.

Relató los hechos ocurridos el jueves en un campo de la colonia 20 de Noviembre, donde la Diputada Rabelo pretendía instalar “Cadena de Apoyo Humanitario” con el que promueve su imagen vendiendo productos a bajo costo.

“Me gritaba ‘la jícama’ él es el patrón mátenlo a él, o sea yo vengo corriendo volteando y me viene siguiendo, me viene balanceando era una 22… Oía que zumbaban en la que me caí, cuando me medio paro veo que al vecino le pegan el balazo, yo seguía corriendo a buscar en una casa donde meterme”, afirmó.

Dijo que hay video que evidencia que ellos dialogaban sí con palabras subidas de tono, pero en ningún momento con machetes o armas. Reiteró que por este problema, un vecino de la 20 de Noviembre que volvía de su trabajo fue herido.

“Hasta dónde llega la desfachatez del Presidente Municipal, con tal de querer la gubernatura, puta, ese cabrón está armando a toda la chamacada de Campeche, está volviendo delincuentes a toda la juventud, nosotros preparamos un campo de futbol para que los jóvenes hagan deporte y este dándoles armas para que anden matando a los ciudadanos”, finalizó.