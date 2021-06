Medidas más estrictas contra el Covid, piden campechanos

Sondeo

Debido al incremento de casos de Covid, tanto en oficinas públicas como en el público en general, tiene más de un mes que no bajan los índices de contagio.

Al hacer estas preguntas: ¿Sigue usted respetando los protocolos de salud contra el Covid?, ¿Qué hace usted ante la irresponsabilidad de muchas personas que no respetan los protocolos ¿los regaña o los ignora?, ¿Qué propone usted para que podamos frenar otra vez esta alza en los contagios y la autoridad no vuelva a restringir la movilidad como antes?, ¿El problema es la sociedad o las autoridades para resolver este problema que tiene como desenlace la muerte?

Los entrevistados coinciden en que si continúan con los protocolos de higiene, pero que las de medidas deben ser más estrictas.

María Guadalupe Arroyo dijo: Claro que sí, lo que quiero es que disminuyan los casos de Covid-19, no hago nada, ya que si a ellos no les importa los protocolos de salud uno no puede hacer mucho, propongo que multen a las personas que no acaten los protocolos de salud, el problema son las autoridades ya que ellas no dan la información correcta y la sociedad al no estar bien informados pues salen, viajan y eso hace que haya incremento de contagios.

Ramón Eduardo Novelo contestó: Por supuesto, sigo respetando las medidas higiénicas, la situación ha podido controlarse hasta cierto punto más no ha regresado a la normalidad, los regaño, es increíble que después de tanto tiempo la gente siga necia y no se cuide, propongo que las personas que no cumplan el reglamento de salud o protocolos reciban multas sanitarias, la misma sociedad no entiende lo grave de esta situación que estamos viviendo hoy en día.

Luis Escobar respondió que sí sigue respetando los protocolos de salud, trato de hablar pacífico con las personas, sobre todo, si son cercanas, propone cuidarse más y continuar con los protocolos de higiene, es culpa de todos ya que somos responsables de nuestra salud.

Aracely Heredia dijo: Sí respeto los protocolos, ignoro a la gente, cada quien sabe si se cuida o no, propongo que la gente respete la sana distancia y no esté saliendo a eventos públicos, la culpa es de la sociedad porque no respetan los protocolos de salud contra el Covid.

Aarón Fernández contestó: Sí sigo los protocolos, no les digo nada, es decisión de cada quien cuidarse, no soy un familiar o una autoridad, realmente tenemos que regresar a lo de antes como en un principio, porque es la única forma que aprenden, en este caso se propagó más por las elecciones que todos andaban de aquí para allá sin las medidas adecuadas, en lo personal creo que no debieron hacerlo.

Daniel Emmanuel Cahuich respondió: Sí sigo cuidándome, lo que hago es llamarles la atención para crear conciencia, propongo seguir con la sana distancia con más exigencia y un número controlado de personas en una zona, creo que es culpa de la sociedad que no sigue las medidas de seguridad e higiene.