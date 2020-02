Mentiroso e incumplido, acusan a edil presidentes de Juntas Municipales

El alcalde de Campeche, Eliseo Fernández, es un mentiroso, no ha cumplido una sola de sus promesas por estar dedicado a hacer campaña, a las comunidades solo va a tomarse la foto y a regalar “mascaritas”, señalaron en entrevista los presidentes de las Juntas Municipales de Alfredo V. Bonfil, Hampolol y Pich.

Al acudir a la sesión del Congreso ayer para plantear esta situación a los diputados locales, Juan Carlos Salazar Hernández, presidente de la Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, no ocultó su indignación al calificar como patético el actuar del alcalde de Campeche, por hacer uso de las redes sociales para llamarlos corruptos y ladrones. Por lo que exigió se los compruebe con documentos en mano a través de la Contraloría Municipal en qué se han gastado los recursos.

Graciela Mauri Pech Pavón, presidenta de la Junta Municipal de Hampolol, reprochó también que el otrora “súper diputado” saliera corriendo como un cobarde, con tal de no darles la oportunidad de hablar durante la sesión de Cabildo.

Señaló que al parecer el alcalde de Campeche está actuando por revanchismo político, y recordó que una vez que la atendió en el Palacio Municipal la trató de manera soberbia y déspota.

“Se comprometió en mandar camiones nuevos, si hubo en unos días camiones gratis, entre otras cosas, pero ahorita no tienen asientos, los aires acondicionados no sirven. Eso lo reclaman a los comisarios ejidales, pero la gente no entiende que nosotros somos gestores, pero quien decide las acciones y los recursos, es él”.

“La gente pide apoyo de medicamentos y deportivos, pero no nos dan el cien por ciento o nos dicen que no hay. Les estamos solicitando a los diputados atendernos, porque ellos le autorizan sus presupuestos al presidente municipal, por eso queremos su apoyo”, recalcó.

Dijo estar dispuesta a que le practiquen una auditoría, ya que los gastos son comprobados mes con mes.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal del Pich, Jorge Cámara Archivor, a pregunta expresa, señaló que Fernández Montufar está más dedicado a hacer campaña para la gubernatura que ocupado en su actual encomienda. “Nunca nos ha recibido, siempre anda repartiendo playeras, máscaras” y que está peor que los priistas, es el “incumplidor”, manifestó, porque no sabe cómo es la realidad en las comunidades.

Por último, dijeron estar analizando proceder legalmente en contra del edil por difamación, además de tomar las instalaciones del Palacio Municipal.

