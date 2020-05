AMLO militariza al país oficialmente

Policializan a los militares para subordinarse a la Guardia Nacional

El país amaneció militarizado por orden presidencial. En el Diario Oficial de la Federación editado por la Secretaría de Gobernación anuncia que la Fuerza Armada consolidada, es decir, el Ejército Nacional, la Secretaría de Marina y la Armada de México, así como la Fuerza Aérea de México, se supeditan a la Guardia Nacional para realizar labores de Seguridad Pública ante la falta de preparación del cuerpo creado para esa actividad ante la desaparición de la Policía Federal.

Las redes sociales estallaron a partir de ayer temprano, acusando la militarización del país dada la orden desde el DOF y por más que los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador quieran matizar la orden, ya está en funciones el hecho. En el documento ordena a la “FUERZA ARMADA PERMANENTE” -es decir, toda sin excepción- a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública.

Hace poco más de una semana, también el gobierno federal publicó en el DOF, la desaparición de la Policía Federal en todos sus ámbitos.

Por lo que ahora toda la Guardia Nacional con la Fuerza Armada permanente (se entenderá todo aquel militar que cobre un salario) patrullará, vigilará, podrá hacer detención in fraganti, participará en desalojos, implementará retenes con plena autorización y respaldo legal, entre otras cosas. No se sabe qué sucederá con la llamada Policía Federal de Caminos un cuerpo de alta peligrosidad y corrupción que recorre las venas carreteras de la nación, pero que la Guardia Nacional no escala a ello (la corrupción), toda vez que se publicó un vídeo de cómo en Baja California Sur, extorsionan a los delincuentes en lugar de detenerlos. Y por parte de las Fuerzas Armadas hay muchas acusaciones de su verticalidad en cuanto a corrupción, por eso países como EEUU prefieren hacer equipo con La Marina por tener menos embargo del crimen organizado.

Con esta publicación ante la falta de recursos para hacer cuarteles para la Guardia Nacional -entre otras cosas- la Fuerza Armada Permanente entra al quite y aunque en el papel les ordenan que se subordinan y complementen, será muy difícil que suceda dado el carácter de instituciones consolidadas con espíritu de cuerpo, ponerse a las órdenes de ex militares como tal o de policías descalificados entre ellos como civiles.

La militarización de los cuerpos de policía podrían tener resultados medibles, pero policializar a los militares, tiene una barrera muy bronca, difícil, ante un Sistema -que ya dejó de ser nuevo- Acusatorio Penal tan meneado y sobado como volátil y corrupto, dado que los militares por su capacitación no han aceptado hasta ahora, en las observaciones cuidar del “debido proceso”, presentarse en los juicios orales para ratificar las acusaciones de los Fiscales, porque no están ni estarán entrenados para ello, así como tampoco se prevé en el Decreto, el tema del uso de la fuerza letal o de la observancia de los Derechos Humanos. Por lo que puede encajar la imposición de una Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sin conocimiento ni capacidades ante esta figura que ejecuta el Presidente de la República para otro paso más a un Estado Fascista y totalitario que se viene delineando pero sin dar señales de, si gobierna con las Fuerzas Armadas o para las Fuerzas Armadas para terminar con figura de ejecución de gobierno que tanto acusaba de Felipe Calderón para terminar peor que su villano favorito.

No se prevé una reversa por lo que el Estado Totalitario para construir la Agenda del Foro de São Paulo, buscará concretarse antes del 2021 y el siguiente paso será entregar la cartilla de Ración y las Casas de Salud y Comedores de la Honestidad con Médicos Cubanos, por eso la denostación a los profesionales de la medicina mexicanos.