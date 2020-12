México no se merece el gobierno que tiene: PRD

México no se merece el Gobierno que hoy tiene, aseguró el Presidente Estatal del PRD, José Segovia Cruz, quien se pronunció por retomar el rumbo del país a través de una nueva mayoría en el Congreso de la Unión en 2021.

A exactamente dos años de que Andrés Manuel López Obrador rindiera protesta como Presidente de México, destacó que el balance no es positivo por más mañaneras con datos a modo, o videos de informes que contrastan con la realidad.

“Yo creo que tenemos a unos ciudadanos defraudados de la cuarta transformación, no tenemos avance significativo de ningún rubro, inseguridad en el país, tenemos un mal manejo de políticas públicas en el tema de salud con los niños con cáncer por ejemplo”, declaró.

El líder del Sol Azteca destacó que en gran parte de la República hay manifestaciones, a las que el Presidente hace oídos sordos. Sostuvo que el ejemplo más claro del fracaso gubernamental es el manejo de la pandemia.

“Al día de hoy no sabemos cuándo los mexicanos saldremos a tener una vida normal, ya que no son capaces de ordenar y seguir sus propios lineamientos que el Subsecretario de Salud ha hecho al país y que el Presidente no hace caso, como el uso del cubrebocas”, expuso.

Consciente de que aún faltan cuatro años de Gobierno, externó que difícilmente algo cambiara sí no se genera un contrapeso real que no obedezca la línea que dictan desde Palacio Nacional; ante esta situación, reiteró que los partidos políticos están construyendo esa oposición.

En 2021 – siguió – los mexicanos tendrán la oportunidad de frenar a AMLO a través de su voto por otros partidos o coaliciones.

“Los partidos coincidimos en que debemos buscar coaliciones en diferentes entidades del país, en Campeche, por ejemplo, tenemos que hacer un contrapeso en el Congreso de la Unión, donde las voces de las fuerzas políticas puedan combatir las malas decisiones de López Obrador”, mencionó.

Finalmente, el líder perredista denunció que mientras haya un gobernante viendo en la pandemia una oportunidad para repuntar su popularidad, México continuará en ruta a un desastre, problemática que opinó, aún pueden revertirse.