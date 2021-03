Mi campaña será de propuestas: Sandra Sánchez

La de Sandra Sánchez Díaz, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura del estado, será una campaña de propuestas, donde se privilegiará el cuidado de la salud de los ciudadanos.

En entrevista, expuso que su partido es responsable con el escenario actual, donde difícilmente se hará una campaña con reuniones masivas o eventos multitudinarios con cientos de invitados.

Afirmó que ella visitará los 13 municipios e ira de casa en casa presentado sus propuestas, las que reiteró, son resultado de su experiencia escuchando a la gente por varios años. Aseguró que un punto medular será reforzar el rubro de la salud, apoyar la reactivación económica, entre otros más, sin descuidar al medio ambiente.

“Nuestro arranque será el 29 de marzo, daremos inicio en Ciudad del Carmen, estamos aún detallando como se llevará a cabo debido a que todavía no me han informado como se desarrollará el proceso que es permitido y que no; lo que sí es que cuidaremos mucho la parte de evitar eventos masivos para no exponer a las personas ante contagios de Covid-19”, declaró.

Sánchez Díaz sostuvo que marcarán diferencia con los otros candidatos, quien en actos de lucimiento no les importó las recomendaciones sanitarias durante sus respectivos registros ante el Instituto Electoral del Estado (IEEC).

Ella – recordó – acudió a la sede del órgano electoral con los dirigentes nacional Karen Castrejón Trujillo y estatal Alvar Ortiz Azar para cumplir con este protocolo, sin convocar a la ciudadanía, ni exponerlos a un posible contagio.

Adelantó que durante los 66 días de campaña política, aprovechará al máximo las redes sociales para informar sus propuestas, responder dudas de los ciudadanos y recibir sus puntos de vista para enriquecer su proyecto de Gobierno.

“Estaremos haciendo uso de las redes sociales, estaremos trabajando a detalle en ellas, seremos cercanos con los medios de comunicación para que pueda llegar el mensaje de las propuestas que vamos a llevar en el proceso electoral por parte del PVEM”, finalizó.