Mientras en EEUU buscan fondos para la región, AMLO abandonó la región: Cupil Cupil

El Día Nacional de Calakmul

La posibilidad de que el arqueólogo estadunidense, Richard Hansen, obtenga recursos para realizar su proyecto “Maya Security and Conservation Partnership Program” en Calakmul, es una noticia lejana para los habitantes de esa región.

De acuerdo a la Diputada María Cruz Cupil Cupil, lo que se haga en Estados Unidos es problema de ellos y cualquier proyecto que involucre al Patrimonio Mixto, deberá contar con el visto bueno del gobierno mexicano, así como la aprobación de quienes habitan en esa región.

Sí bien la legisladora ve difícil ese panorama, no descartó que pudiera tener cabida siempre y cuando los más beneficiados sean los habitantes de la zona, a quienes, dijo, el Gobierno Federal les queda a deber.

Expresó que mientras el Gobierno del Estado ha brindado apoyos constantes, los más recientes para garantizar el abasto de agua potable, el del Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo promesas que no ha cumplido como el acueducto o el inicio del Tren Maya.

“La inversión que se dé, de Estado Unidos o de donde sea, lo más importante es que los proyectos traigan un impacto económico y donde los ciudadanos salgan beneficiados para mejorar su calidad de vida; en Estados Unidos proponen que se haga Ley, pero aquí no ha llegado nada, tanto el proyecto Legislativo, como su impacto tendría que analizarse”, declaró.

Al conmemorar ayer el “Día Nacional de Calakmul”, la legisladora lamentó que mientras el Gobierno Federal abandona a su municipio, en el extranjero piensen en inversión para potencializar, e incluso, explotar sus riquezas.

Insistió que la región es rica en cultura y naturaleza, debido ser prioritaria para el Gobierno en turno, sin embargo, no hay claridad en las acciones. Denunció que el programa “Sembrando Vida” ha fracasado en la región donde sus beneficiarios apenas tienen para vivir.

“Vino el Presidente a decir que pronto habrá un acueducto y hasta ahorita no se ha visto nada, nosotros y lo recalco, somos un municipio rico que está en la mirada de la humanidad; aquí no se invierte para que los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida y no destruyamos nuestra selva, ni matemos a los animales del monte”, refirió.

Criticó que mientras cientos de familias carecen de agua, no hay fecha para contar con el acueducto, pero sí se pretende imponer al Tren Maya como un motor del desarrollo, “dicen que viene el Tren Maya, pero viene sin agua para las familias”.

Cuestionó la viabilidad del proyecto a futuro, ya que si no hay suministro del líquido, menos habrá la posibilidad de que los turistas vean en la región un sitio para quedarse y disfrutar, a raíz de ello, urgió a contar con programas y proyectos que sí garanticen el desarrollo de la zona, sin depender de ningún extranjero.

Finalmente, agradeció las acciones del Gobernador Carlos Miguel Aysa González, quien respondió con pipas de agua, jagüeyes y plantas purificadoras en beneficio de todos los habitantes de la región.