Mientras no lo sentencien, aspirante de Morena está vigente: Cardeña

El Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho, José Alfredo Cardeña Vázquez, considera que no pueden sacar a Pablo Gutiérrez Lazaruz del proceso electoral, ya que hay un principio de presunción de inocencia plasmada en los Derechos Humanos y en la Constitución en el Artículo 38 fracción segunda, el cual sería el caso de esta persona, pero dijo que hay criterios del Tribunal Electoral de modo que estuviese privado de la libertad porque obviamente no podría participar.

“Son criterios, la Constitución es clara, mientras no se dé una sentencia que lo culpe puede participar, si posterior alguien lo va a impugnar y va a pedir que no sea candidato porque está sujeto a proceso, pero eso no lo sabemos y eso sería debatible en los Tribunales Electorales”, explicó.

Señaló que, precisamente, hay un proyecto de reforma de ley en el Congreso de La Unión tendiente a reformar la fracción segunda del Artículo 38 de la Constitución Federal, pero solamente es un proyecto que no está agotado. Hoy en día está vigente la fracción segunda de la Constitución y esto solo sería cuando se sentencie y ya no podría participar. Pero, además, dijo que la sentencia no se dará durante la campaña, pues el tiempo no lo va alcanzar porque en la ocasión anterior le dieron seis meses de investigación complementaria o judicializada y cuando transcurra este tiempo ya pasaron las elecciones.

En relación a si Gutiérrez Lazaruz podría ser detenido durante la audiencia, el Presidente de la Barra de Abogados opinó que el delito por el cual está imputado Pablo Lazaruz no amerita prisión preventiva oficiosa es la Constitución y el propio Código Nacional da una lista de delitos que si son considerados de prisión preventiva oficiosa, las otras son las medidas cautelares como prisión preventiva justificada y tendría que existir alguno de los requisitos que señala la ley, por ejemplo, que el acusado se pueda sustraerse de la acción de la justicia o que se pueda fugar del estado.

“Otra de las razones es que pueda influir o destruir algún dato o medio de prueba que le puede hacer daño, o que pueda influir en algún testigo en algo que afecte el proceso. Obviamente eso es una opinión personal y considero que no se acreditan a esos requisitos y seguramente le darán alguna medida cautelar de la que ya gozaba”, dijo.

No podía abandonar el estado y en el tema de las firmas atendiendo a las circunstancias que existen de sanidad, se están haciendo vía remota y no es necesaria la comparecencia. Manifestó que no sabe qué medidas le vayan a regresar porque hay una serie de medidas en el Código Nacional de procedimientos penales.

Finalmente, dijo que si se vincula a proceso esto será hasta después de que se dé la resolución en la audiencia, primero se resuelve la situación si se vinculan a proceso de forma inmediata el ministerio público aplica y la solicita la aplicación de medidas cautelares, atendiendo a la experiencia que tuvo en la audiencia anterior le aplicaran las misma que no abandone el estado y que no se inmiscuya en los procesos en los datos de prueba.