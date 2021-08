Mientras sea voluntario regreso a clases, sin necesidad de amparo: Alfredo Cardeña

A no tener la necesidad de padres de familia de interponer algún recurso legal por la inconformidad del regreso a clases presenciales en el estado, se pronunció el Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho A. C., José Alfredo Cardeña Vásquez, debido a que hasta el momento, la autoridad Federal ha expresado que el retorno a las aulas es voluntario.

“Es un tema que deben resolver cada padre de familia de acuerdo a su conveniencia, porque es voluntario el que acudan a clases los alumnos, no creo que causaría perjuicio alguno y por tanto no habría razón de interponer algún recurso legal”.

Bajo el plano de que se acatan las órdenes del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de regresar “truene, llueva o relampaguee”, aún cuando las condiciones sanitarias no son las mejores del estado, insistió en el hecho de que no es de carácter estricto el que los estudiantes deban estar en los salones, por lo que “jurídicamente no es obligatorio… No aplica algún recurso porque no es obligatorio”.

Sin embargo, de cambiar las reglas y por ciertos motivos y razones del comportamiento de padres de familia y tener que “obligar” o “condicionar” la asistencia a las aulas, es cuando abría la posibilidad de recurrir a algún tipo de amparo educativo o procedimiento legal.