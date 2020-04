“Mis muchachos siguen su trabajo”: Alicia Che Moo

La entrenadora de judo Alicia Maribel Che reveló en entrevista para El Sur de Campeche las acciones que realizan los atletas que están a su cargo

En esta situación por la que estamos pasando no queda de otra que cuidarnos, hacer todo lo que nos digan las autoridades de salud para evitar que esta pandemia se prolongue más y tardemos aún más para poder salir de casa, si no tienen nada de vital importancia es mejor que se queden en casa, en lo deportivo nos afectó, pero no nos hizo bajar los brazos, nosotros seguimos trabajando.

Esto lo dio a conocer Alicia Che Moo en entrevista vía telefónica para El Sur de Campeche desde la comunidad de Arellano, municipio de Champotón, de donde es oriunda la atleta referente del judo en Campeche, quien desde hace un año a la fecha es entrenadora de atletas en la categoría infantil, “pese a esta contingencia, los muchachos que están bajo mi cuidado siguen su trabajo desde casa, luego del cierre del CEDAR, algo que fue excelente para la protección de ellos”, dijo.

¿Cuál es el trabajo que realizan en casa los atletas?

– “El hecho de que estén en casa no quiere decir que dejen de trabajar, todos los días les enviamos a través de video llamadas sus rutinas de trabajo y ellos nos mandan las fotos o videos de las actividades que realizan como los trabajos por tiempo, esto con la finalidad de que no pierdan condición y puedan regresar bien y en forma, sobre todo que mantengan el peso para cuando se reprogramen los eventos a los que vamos a tomar parte”

“Los jóvenes lo que hacen en casa es trabajo físico, hacen sentadillas, abdominales, híper extensión, moverse un poco, colocarse el judoki y hacer algunos movimientos de técnica con alguien, para no perder condición y estar en forma”.

¿Qué eventos se suspendieron o pospusieron debido a la pandemia?

– “Los eventos donde teníamos el objetivo de ir y realizar un buen papel pero que se suspendieron por esta contingencia son el campeonato nacional infantil Tomoyoshi Yamaguchi en las categorías de 11 a 14 años, los Juegos Nacionales CONADE, este último hasta el momento no sabemos si se va a reprogramar, que sería lo ideal, pero lo que sí nos preocupa es el Tomoyoshi Yamaguchi, que es el único nacional en las categorías infantiles, no sabemos qué va a pasar, hasta que concluya esta epidemia”.

¿Cómo entrenadora cuántos niños tienes a tu cargo?

– “Por el momento tengo a mi cargo a 21 niños y como cinco seis adultos, estos ya estaban prácticamente en la etapa competitiva, solo faltaban quince días para que se llevara a cabo el Tomoyoshi Yamaguchi cuando nos mandaron a casa por el coronavirus, por lo que tuvimos que cambiar las etapas o el plan de trabajo”.

¿Cuánto tiempo tienes ya con este grupo como entrenadora y si dejaste ya de ser atleta?

– “El año pasado no era oficialmente la entrenadora solo estuve apoyando en su preparación, inclusive estuve en la captación de algunos de ellos y de ese tiempo a la fecha se me dio la oportunidad de quedarme como su entrenadora oficial, ahora está bajo mi responsabilidad la categoría más pequeña, 9-10, 11-12 y 13-14 años; el hecho de estar entrenando, no significa que haya dejado de participar, actualmente compito por el Instituto Tecnológico de Sonora en donde estoy estudiando la Licenciatura en Cultura Física y Deporte y me encuentro en la categoría de los 52 kilogramos

¿Cuáles han sido los resultados que has tenido en un año al frente de tu grupo?

– “Sinceramente en este año que tengo al frente de los niños nos hemos dedicado a foguearlos, salir a los estados vecinos, que vayan conociendo el área de competencia, conozcan qué cantidad de gente va, a sus rivales, y los resultados han sido satisfactorios solo que les falta un poco de combate, de más roce, pero físicamente están al cien, en lo técnico aprenden rápido y tienen buen nivel para el tiempo que los tenemos”

¿El motivo por el cual ya no representas Campeche como atleta es por la edad?

– “Sí, así es, efectivamente en las Olimpiadas Nacionales -ahora para este 2020, Juegos Nacionales de la CONADE- se deja de competir a la edad de 22 años, actualmente tengo 22 y ya no estoy en la edad de participar en este evento, mi carrera como atleta terminó en la categoría sub-20, y en donde sí puedo seguir como atleta activa es en los Juegos Universitarios y como estoy estudiando en el Tecnológico de Sonora, represento a esta institución”.

¿Cuál es el sentir de Alicia como entrenadora de un grupo de jovencitos?

– Me siento muy bien luego de catorce años o más de estar como atleta en donde di buenos resultados, ahora como entrenadora representa para mí una responsabilidad porque estoy comprometida a dar resultado y solo queda prepararlos bien, enseñarles lo que aprendí, a contarle mis experiencias para que no lleguen sin saber nada, prepararlos psicológicamente es importante”

¿Como atleta, cuáles fueron las satisfacciones más grandes de Alicia?

– “Las satisfacciones más grandes fueron el haber obtenido títulos nacionales seguidos dentro de este deporte, el conocer muchos estados, países, ser una de las mayores atletas del Estado y algo que no voy a olvidar, el hecho de que el Gobernador del Estado Fernando Ortega Bernés me regalara una casa, además de que ahora me hayan nombrado entrenadora del Estado que me ha dado todo como atleta y ahora devolver un poco de eso con mis muchachos”

¿Qué te motivó para llegar a ser una gran atleta?

– “Te voy a ser sincera, antes de venir a realizar las pruebas para ver si me quedaba no sabía que existía el judo, eso hace quince años o más, si me animé a realizar las pruebas fue porque mis hermanos me convencieron que viniera, además porque me gusta el deporte, cuando me dicen que me quedo, a partir de ese momento me tracé en la mente una cosa: triunfar, mi primer triunfo fue ver sonreír a mi familia al saber que me quedaba, eso me motivó bastante”

¿Qué fue lo más triste que te haya pasado como atleta?

– “En la vida no todo es color de rosa, tuve un momento amargo como atleta luego de haber sido campeona nacional en seis ocasiones consecutivas, por cuestión de lesiones y otras cosas no pude ser campeona nacional y perdí la medalla de oro, caí, fue muy doloroso para mí, sentí que se acababa todo, no estaba acostumbrada a perder, pero por fortuna mucha gente me apoyó, mi entrenador, mi familia más que nada y decidí por mí levantarme, me preparé y al siguiente año logré mi medalla de oro y fui finalmente ocho veces campeona nacional, fue una experiencia muy dolorosa, pero gracias a Dios lo superé”.

¿Ser campeona nacional por seis años consecutivos, y luego terminar con ocho títulos, hizo sentirte lo máximo en este deporte?

– “Sin mentirte, nunca, jamás me sentí superior a nadie, siempre llevé las cosas con tranquilidad, aprendí mucho de mi entrenador, me llevé mucho con mis compañeros, ser campeona nacional en cuatro, luego cinco y seis consecutivamente, un campeón no nace, se hace, al campeón se le reconoce por su humildad y trato, nada hizo que perdiera el piso, siempre he pensado que lo que se gana es con humildad, mi entrenador Jorge Luis Atencio Ramirez nunca me dio tratos preferenciales, me trató al igual y de ahí aprendí.

Complementarias…

*Alicia Maribel Che Moo, oriunda de la comunidad de Arellano, municipio de Champotón, debutó en una Olimpiada Nacional en el 2008 y ganó su primera medalla de oro con apenas tres meses de haberse iniciado en este bello deporte.

*En su trayectoria de más de catorce años como atleta activa, ganó ocho medallas de oro y dos de bronce en Olimpiadas Nacionales y Nacional Juvenil, también tiene participaciones importantes en Juegos Panamericanos Infantiles y Juveniles en Brasil, Panamá, Argentina, México, además de otros eventos de talla internacionales.

*Alicia recibió un reconocimiento como el Premio Nacional de la Mujer que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

*En el año 2009, apenas un año después de haber llegado a Campeche, era nombrada Deportista del Año.