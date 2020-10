Miscelánea Fiscal 2021, agresiva con los empresarios: Carlos Tapia

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Campeche (Canaco), Carlos Tapia López, aseguró que la Miscelánea Fiscal 2021 que se está discutiendo es agresiva para los empresarios a nivel nacional.

En entrevista, manifestó que el hecho de que el SAT pretenda fotografiar el patrimonio de todas las personas que tributan, deberá de ser un tema muy bien analizado por parte de los legisladores y del mismo Gobierno Federal.

“Vemos una Miscelánea Fiscal 2021 muy agresiva hacia el sector empresarial, el Gobierno Federal intenta recaudar impuestos para 2021, afectando a la ciudadanía inclusive, podemos ver temas que el internet y la telefonía celular hoy en día, porque más de la pandemia es un producto, un servicio que se está usando en los últimos meses de manera masiva, exponencial, es muy importante que se analice bien esta semana para no afectar a la ciudadanía y, principalmente, a nosotros los empresarios”, dijo.

Expresó que la postura del SAT, que quiere tener el control, es saber qué tienen los contribuyentes de manera patrimonial, pues tiene que ser un tema de análisis profundo.

Tapia López manifestó que se tiene que garantizar que no violentarán las garantías individuales de cada ciudadano y de los empresarios.

“Si es ilegal o no, mira, es un tema que te digo, se tiene que analizar, obviamente si el empresario, como todo, hay un orden, presentamos impuestos en tiempo, este hay una contabilidad interna bien organizada, no debe de haber ningún problema, nunca, no con el SAT, sin embargo, no es válido que generen este tipo de pronunciamientos del Gobierno Federal por medio del SAT, para este indicar que van a tomarle fotografías a los domicilios, ingresar el patrimonio de todos los contribuyentes”, ponderó.

Por último, manifestó que el hecho de que el SAT tome fotografías o no, es un tema que pudiera caer en la ilegalidad, por lo que espera que en el 2021 no sea un año de amparos, porque normalmente, este, al verse afectada la ciudadanía del sector empresarial, podrían recurrir al tema de amparos por para evitar la violación de las garantías y los derechos.