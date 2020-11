Miscelánea Fiscal y unilateralidad del SAT propone terrorismo a contribuyentes

SAT quiere fortalecer sus ingresos, utilizará todo, hay que prepararse para lo peor: Colegio de Contadores

“La Miscelánea Fiscal no nos está creando mayores impuestos como prometió el Presidente, pero sí está dando nuevas armas a la autoridad para que pueda fiscalizar con más rigor a los contribuyentes”, aseguró el Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Campeche.

Augusto René España España, dijo que ante las nuevas atribuciones dadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el contribuyente debe estar informado y preparado para cumplir con una correcta contabilidad.

Más allá de que el SAT podrá visitar domicilios fiscales para fotografiarlos o videograbarlos, en la Miscelánea Fiscal el organismo tributario podría determinar a juicio propio cuantos se deben pagar en impuestos, sin tomar en cuenta el entorno social, como por ejemplo la pandemia.

“El SAT puede dar parámetros de recaudación de impuestos, deducciones de impuestos para pagar por contribuyente, si el contribuyente no cumple con el promedio se puede generar una alerta de riesgo, determinaría que el contribuyente no está pagando bien sus impuestos lo que podrá hacer que el SAT haga investigaciones, solicite declaraciones o mande declaraciones pre llenadas de lo que según el SAT considera que debió pagar el contribuyente”, explicó.

Consideró que esta situación es perjudicial, ya que el fisco tomará como referencia parámetros del año pasado y al no coincidir con el presente generaría un problema para los empresarios.

“No se pondrá a pensar que en esta fue una temporada baja, que hay problemas en estos casos de pandemia, por ejemplo, y él dice no pues, debió vender tal cantidad y no vendiste, no estás pagando bien tus impuestos, es presunción de ingresos él te hace un cálculo y te lo manda, es de las nuevas formas que tendrá el SAT para efectos de fiscalizar a los contribuyentes”, completó.

Otras de las medidas establecidas es el denominado “aseguramiento precautorio”, en esta también bajo criterio del organismo se podría embargar bienes a terceros que tengan tratos con el contribuyente y que de acuerdo al SAT no cumplieron con las operaciones informadas.

“Todo eso es a juicio de la autoridad, eso es resulta bastantemente lesivo la inclusión de terceros en operaciones, en el cálculo de presunción de ingresos”, dijo.

España España confirmó que todas estas atribuciones serán aprovechadas por el SAT para reforzar sus ingresos, sin embargo, recordó que ninguna normativa podrá estar por encima de la Constitución y los derechos consagrados en ella.

¿Cómo podría defenderse el contribuyente de esta persecución? Se le cuestionó.

“En un momento dado, los contadores lo pueden observar para que ya entren los licenciados a defender, a defender esas situaciones que se van a dar, que se irán dando con el transcurso del tiempo, por la entrada en vigor de la miscelánea fiscal”, detalló.

Correctas atribuciones contra morosos, pero por desconfianza será contraproducente: Miguel Sulub

Son correctas las atribuciones dadas al Servicio Administración Tributaria (SAT) para fotografiar o videograbar bienes de los contribuyentes siempre y cuando se aplique en contra de aquellas empresas que no cumplen sus obligaciones, aseguró el ex diputado Miguel Ángel Sulub Caamal.

Sin embargo, en un país donde hay desconfianza por la autoridad hacendaria, dotarla de estas atribuciones sería contraproducente.

“Bajo el argumento de que ese tipo de mecanismos están enfocadas a combatir prácticas irregulares que algunas personas físicas o morales hoy en día hacen para evadir el pago de impuestos, bajo ese argumento la autoridad quiere usar esas herramientas para acosar a micro, pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Reconoció que este sector de empresarios, es quien más cumple con el pago de impuestos, ejercer más presión sobre ello solo afectaría su desempeño. Se pronunció por evitar estas prácticas de “terrorismo fiscal”, sino son necesarias.

“Yo creo que sí llegará a ocurrir, la autoridad fiscal atentaría contra las garantías individuales, los derechos humanos establecidos en la Constitución, incrementaría la desconfianza de todos los ciudadanos respecto a la autoridad fiscal y de forma ya más general respecto al Gobierno Federal”, declaró.

Sulub Caamal comentó que ante está violación a los derechos, el contribuyente puede recurrir a la defensa legal “ya sea por la vía administrativa o la vía judicial. Las autoridades correspondientes deberán emitir su fallo, el que esperamos favorezca al ciudadano en caso en caso de que sí se configure un acto indebido e ilegal de la autoridad fiscal”.

Ante la pregunta de que pudiera promoverse una acción de inconstitucionalidad, se pronunció a favor primero, de revisar a detalle cada aspecto de la miscelánea fiscal, tras ello, determinar lo que mejor convenga para salvaguardar el derecho de los ciudadanos.

Insistió en la necesidad de que todos cumplamos con nuestras obligaciones con el fisco, pero sin presión alguna, salvo sea estrictamente necesario.