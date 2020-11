Misoginia y violencia política de género acusan

Luego de que se diera a conocer las declaraciones del Alcalde de Campeche, contra la alcaldesa de Morena, donde actores políticos han clasificado estas palabras como violencia política, el Diputado de Rashid Trejo Martínez, expresó que estos actos solo reflejan desesperación por parte del Edil campechano. Dijo que está viendo que sus aspiraciones para ser gobernador se le está yendo de las manos, por eso ha entrado en desesperación y ha empezado a declarar contra todo.

“Es lamentable lo que está ocurriendo, pero creemos que es una desesperación de Eliseo Fernández, el cual ha estado con una campaña anticipada desde que inició el 2020 a sabiendas de que se tiene una pandemia y que está dejando a la capital campechana abandonada”, expresó. El Legislador le recordó al Edil capitalino las palabras que expresó cuando fue también diputado, donde aseguraba que todo aquel que había sido electo por un puesto de elección popular debería de concluir su encargo, sin embargo, él no lo está cumpliendo y ahora quiere seguir en el erario público.

Señaló que, estas declaraciones son actos desesperados de Montufar pues tiene compromisos con el gobernador de Mérida y Dante Delgado, es por eso que tiene que salir a dar declaraciones de este tipo. “El exhorto es que el edil mejor se dedique a su municipio, pues fue ahí donde fue electo presidente por un periodo de tres años y no de dos, por lo que mejor debe prestar atención a lo que sucede en su ayuntamiento y no a otros lados”, dijo.

Trejo Martínez, dijo estar seguro que las presidentas municipales, estarán haciendo lo pertinente contra estas declaraciones que sin duda son violencia política y de género. Aseguró que, no se debe de permitir que una persona como el edil campechano o cualquiera, siga calumniando a las mujeres, solo por el cargo que ocupan actualmente.

También la Dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar lamentó las declaraciones del Edil capitalino hacia la Alcaldesa de Morena, pues lo que está ejerciendo es violencia de género. Señaló que, en muchas ocasiones las mujeres se enfrentan entre ellas mismas y ahora tener que enfrentarse contra alguien que está demostrando su misoginia, cuando a las mismas mujeres les ha costado trabajar ascender a algún cargo de poder.

“Las declaraciones del alcalde es más bien un tema de violencia de género que hay que tener cuidado porque no perdamos de vista que hoy por hoy los derechos humanos internacionales protegen a las mujeres” expresó. Aseguró que cuando un hombre habla de una mujer, deja mucho que decir del alcalde de Campeche, pues no es lo mismo que un hombre se enfrente a un hombre que un varón se enfrente a una mujer. Añadió que, no está mal señalar los errores de otros, sin embargo, se tiene que decir de manera que no ofende o ataque a la mujer, pues las críticas son buenas, siempre y cuando sean constructivas.

“A mí, me han señalado mis errores, cuando hago cosas que no son correctas y las enfrento, pero sobre todo escucho los consejos y reviso donde actúe mal, pero no por ser mujer, sea la razón de que seamos mencionadas en son de ataques”, dijo. Expresó que, las declaraciones emitidas por el edil capitalino más bien demuestran su machismo, misoginia, contra las dos alcaldesas que menciona en dichos audios.

Por otro lado, en cuanto a la cifra de 100 mil muertos registrados por el Coronavirus, se dijo preocupada por este número y por las acciones que no ha emprendido el Gobierno Federal para poder controlar esta pandemia que se vive en el país. Dijo que, México es el país que menos inversión ha hecho para poder controlar la pandemia, pues este solo ha podido destinar solo el uno por ciento de los recursos del producto interno bruto. Finalmente, expresó que ahora el presidente ha hecho honor a su dicho “primeros los pobres”, pues en su mayoría las personas de escasos recursos son los que más han sufrido por esta enfermedad que aún no se cuenta con una vacuna.

“Un alcalde tiene que fijarse primero en lo que se está haciendo por su municipio, en el caso de Campeche, el Edil ha dejado mucho que desear, pues la gente ya notó que no se tiene un apoyo real en dos años de gobierno”, sentenció el Coordinador Parlamentario de Morena, José Luis Flores Pacheco. En entrevista, sobre las declaraciones del Edil, dijo que estas son porque ya se siente perdedor y no cuenta con argumentos o fundamentos, es por eso que empieza con los ataques y esa ha sido la característica del alcalde. Indicó que, Montufar se ha dado cuenta que las encuestas ya no lo están favoreciendo empieza a denostar a los que él considera su rival, por lo que es bajo y ruin la forma en la que se dirige a dos damas. “Aquí en Tenabo, la alcaldesa está haciendo todo lo que puede con el presupuesto que tiene, en cambio en Campeche donde se aprobó más de 300 millones de pesos, mismo que no tenemos conocimiento en donde están y en el caso de irse en caso de Layda Sansores, pues esto lo hace con desconocimiento de causa sobre el trabajo que se está haciendo en la Álvaro Obregón”, dijo.

Flores Pacheco, expresó que este señor se ve derrotado ante la alcaldesa Layda Sansores, es por eso que ha filtrado una vez más sus audios, está cayendo en la desesperación. Fernández Montufar, se siente perdido ante una realidad de que Layda Sansores al momento de decidir que pueda venir a Campeche, pues sabe que con esto estará perdido, por eso lo único que le queda es ser un hombre ruin con sus palabras.