Molesta que permanezcan cerrados giros de bebidas espirituosas a Nelly Márquez

Para la Diputada panista, Nelly Márquez Zapata ya se debería de levantar la Ley Seca en el estado, pues esto no ha influido en el alza de casos que se tiene en Campeche. En entrevista dijo que, en todo el país se encuentran en semáforo rojo y naranja, algunos de ellos suspendieron esta actividad, pero si algo es cierto es que este sector económico ha sido dañado.

“Quieren engañar a la gente que por la ley seca, no hay contagios, eso es engañar, hay estados que hicieron no hicieron la ley seca y estuvieron en naranja y rojo y otros que sí, pero también estuvieron en naranja y rojo, la ley seca fue porque en los hogares estaban encerrados, tomaban y llegaban golpeados a los hospitales o tomaban salían hacer alguna diligencia, chocaban, ingresaban al hospital y ocupaban los espacios para las personas que tenían coronavirus”, dijo.

Aseguró que el verdadero motivo de la Ley Seca, no es por el alza en contagios si no que la gente alcoholizada salía, se accidentaba y tenían que atenderlos en lugar de atender a los pacientes con covid. La Legisladora panista manifestó su molestia al continuar con diferentes giros económicos cerrados, pues asegura que ya es momento de reactivar la economía, pues si a los ciudadanos no los mata el coronavirus, los matará el hambre.

Puntualizó que los ciudadanos no se les puede seguir prohibiendo las cosas, por lo que también estos mismos deberán de asumir la responsabilidad de cuidarse al estar fuera de sus hogares. Márquez Zapata, comentó que haya vacunas o no, se tenga ley seca o no, la gente tiene que seguir sobreviviendo, pues la economía ya no aguanta la situación que hoy se vive. Por último, dijo que durante todo este tiempo lo único que se cumplió fue el que los niños no fueran a las escuelas, lo demás es cosa de chiste.