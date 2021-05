Morena clona playeras con logo de PT, denuncia Gómez Saucedo

Este viernes el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) Antonio Gómez Saucedo, interpuso una denuncia ante la Comisión Técnica de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Campeche, por el uso del logotipo del partido por candidatos a alcaldías del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Explicó que los postulantes morenistas de los municipios de Campeche y Carmen, Renato Sales Heredia y Pablo Gutiérrez Lazarus, han hecho uso de la imagen del partido en material de propaganda, lo que se considera es un delito electoral.

“Nos hemos encontrado en imágenes material que está siendo utilizado por candidatos locales de Morena, donde aparece el logo del Partido del Trabajo e invitando como si hubiera una coalición, esto a todas luces es violatorio, precisamente a los reglamentos de fiscalización además de que es violatorio a la misma ley electoral ya que no puedes promocionar una coalición cuando no existe” objetó Gómez Saucedo.

Para el dirigente estatal del PT esto es una clara muestra de una ejecución política antiética y que para ellos muestra una desesperación de los candidatos locales o bien, una falta de recursos públicos en caso de estar reciclando playeras o mezclando propaganda de una campaña con otra.

“No entendemos si no les están dando recursos para hacer campaña, pero Morena es de los partidos que mayores recursos recibe o si no tienen conocimiento de que es violatorio a ley electoral en materia de fiscalización”.Precisó que queda en evidencia que los candidatos morenistas no cuentan con pleno conocimiento de la ley electoral en material de fiscalización y solo buscar confundir al electoral para favorecer a sus aspirantes colgándose del logotipo del PT.“Les recordamos a los campechanos, a los militantes del Partido del Trabajo, nosotros vamos con candidatos propios a alcaldías, a diputaciones y a juntas municipales, no se dejen engañar”, finalizó.