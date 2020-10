Morena “enredado”, sin padrón confiable y con dirigencias impugnadas

José Flores rechaza que TEPJF promueva siga Ramírez Cuéllar

El temor a que Mario Delgado Carrillo gane la Presidencia Nacional de Morena, ha llevado a que el grupo que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar y Bertha Luján Uranga, promuevan ante los Tribunales la anulación de la encuesta nacional que está en marcha.

Así opinó el Diputado José Luis Flores Pacheco, quien calificó como ilógico que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TSPJF) brinde un fallo contrario a lo que ellos mismos decidieron, que es la renovación mediante una encuesta organizada por el INE.

“Se filtró un proyecto de sentencia, un proyecto que nosotros vemos como incongruente, más con lo que dice el propio Presidente en una mañanera que tan poco dirigente como para mucho pueblo”, expuso.

Flores Pacheco señaló que Mario Delgado va arriba en todas las mediciones y eso preocupa a quienes quieren seguir mandando en el partido y que recientemente, también fueron exhibidos en una conversación planeando una “resistencia” para enfrentar a quien sería electo dirigente.

“Lo que nosotros vemos es que hay una acción desesperada de los que hoy están en Morena y donde no quieren permitir que la ciudadanía participe, el Presidente lo ha dicho, las encuestas, luego que hay que activarnos, que hay que, como militantes y como simpatizantes participar en la democracia de la elección”, declaró.

Externó la importancia de la encuesta, ya que al no existir un padrón confiable en esta ocasión se da la voz a quienes confiaron en Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para opinar sobre el futuro de este instituto político.

Insistió que permea la desesperación en Ramírez Cuellar quien en Campeche pretende imponer al carmelita Ramón Magaña Martínez como supuesto presidente estatal, a ello reiteró que la única dirigente es Patricia León López, validada por el Tribunal Local y la Sala Regional Xalapa.

“Ramón Magaña está violando el estatuto de Morena y van en contra de la Ley y del estatuto. Ramírez Cuéllar ya se va, el 10 de octubre y sí da un nombramiento a Ramón Magaña es porque no sabe de la Ley. No se dejen engañar Ramón Magaña no es presidente, ni lo será”, dijo.

Por último, confía en que los Tribunales hagan lo correcto y no den marcha atrás a la elección que entró a su última etapa, ni menos aún, beneficien a quienes violan los estatutos para hacerse del control de Morena en la entidad.