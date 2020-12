Morena es refugio de bandidos: Luis García

Acusa que Layda representa lo más perverso de la corrupción mexicana

“Morena es el refugio de los bandidos”, acusó el Diputado independiente Luis García Hernández, quien criticó sin reparos la inclusión del ex presidente municipal de Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus a las filas del partido Morena, luego de que el ex panista recibiera la bienvenida de la virtual candidata de Morena a la gubernatura Layda Sansores San Román, dejando entrever la posibilidad que vaya a la boleta por una revancha el próximo año, el legislador insistió que hay sumisión de los militantes y aspirantes a la Alcaldía quienes eventualmente serían desplazados por un ex militante del PAN.

Asentó que el partido de Andrés Manuel López Obrador, sirve como refugio para quienes tienen cuentas pendientes con la Ley. “Es el refugio de los que han robado el erario, de los que están huyendo, de los que están bajo amparo, de los que hicieron lo que tanto criticaron, de eso está lleno Morera, lo sabe el pueblo y nosotros lo señalamos porque se cansan de decir que vendrán a salvar a Campeche, pero para mí que lo van a venir a acabar”, declaró. García Hernández acérrimo crítico del Gobierno de Gutiérrez Lazarus, destacó que tiene cuentas pendientes con la ley, pero ahora con Morena busca la protección del Presidente de México para no acabar en prisión.

Además, el Diputado independiente arremetió contra Layda Sansores San Román, acusándola de enriquecimiento ilícito. “Layda pertenece a ese puñado de familias que se han robado el dinero de los campechanos, allí está por ejemplo la impunidad con que se ha manejado Layda Sansores, con la fortuna que tiene, que ha salido del erario desde que su papá era gobernador y saqueo al Estado. Ella es parte de la mafia del poder”, remarcó.

Auguró que en breve nuevos “militantes” se sumarán a Morena todos afines a los ex gobernadores Antonio González Curí y Fernando Ortega Bernés, en la misma línea puso al ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, a quien dijo por el momento mantienen “banqueado” debido a las investigaciones dadas a conocer por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Yo digo que Layda representa lo más perverso de la corrupción que ha tenido el Estado, no aporta nada a los campechanos y ni les aportará nada”, finalizó.