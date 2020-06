Morena es un cochinero: Luis García

Morena está convertido en un cochinero porque su gente está demostrando que están ese partido no para servir al pueblo sino por buscar cargos, fustigó el Diputado independiente Luis García Hernández, y reiteró que “hay ahí quienes se sacaron la lotería, ni saben ni han querido servir”, señaló.

En entrevista en torno al caos que prevalece en ese partido, el cual defenestró a su propia dirigente Patricia León López, el legislador local recalcó que Morena llegó gracias al hartazgo de los mexicanos que querían un cambio.

“Solo así votaron por ellos, y ahora quienes se sacaron la lotería están sentados en las curules de diputaciones federales, en el Senado de la República y otros cargos”, manifestó.

Reprobó que los morenistas tengan en el abandono a la ciudadanía por su indiferencia, y aún así ya están pensando en buscar otro cargo político.

-Morena no es un partido orgánico, es un partido muy similar a lo que fue e PRD hace muchos años que era de tribus y ellos mismos se están acabando entre sí; los mismos militantes, Diputados y Senadores que tienen son sus peores enemigos – acotó.

PUEDEN ROBARSE HASTA EL PALACIO DE GOBIERNO

García Hernández coincidió en que Morena refleja la corrupción y a ambición personal de cada uno de ellos, y se llenan la boca al criticar a todos cuando ellos mismos son corruptos, desde el propio Gobierno Federal, asentó.

“Ahí está el tráfico de influencias, la corrupción está en Morena; ellos mismos tienen convertidas a sus instituciones en cuevas de Alí Babá y los 40 ladrones, todo mundo lo sabe”.

¿Faltan a su máxima de no mentir, no robar y no traicionar?, se preguntó.

-Esa es una frase populista que inventó Andrés Manuel López Obrador, pero cada vez que la dicen se muerden la lengua porque realmente hacen todo lo contrario: son traidores, son bandidos y mentirosos. Se roban hasta las prerrogativas del propio partido – recalcó.

Por último, enfatizó que el presupuesto de Morena da para ayudar a la gente, pero no lo hacen. “Aquí en Campeche la presidenta interina no puede demostrar dónde dejó los 19 millones de pesos de las prerrogativas que le están exigiendo sus mismos gobernantes. ¡Imagínate que aspiran a gobernar el Estado, si no pueden administrar un partido, se van a robar todo hasta el Palacio de Gobierno!, concluyó.