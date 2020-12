Morena es un partido muy dividido: Ana María López

Petista llama a la civilidad y dejar de obstaculizar a Sales Heredia

Ante los dimes y diretes que orquestan algunos militantes morenistas, en contra del Partido del Trabajo (PT), la Comisionada Política Nacional del PT, Ana María López Hernández, hizo un llamado a la civilidad y respeto e invitó a quiénes buscan impedir la participación del Coordinador Estatal de Afiliaciones Renato Sales Heredia en el proceso electoral de 2021, a reconocer el trabajo realizado desde tiempo atrás desde las siglas de este instituto político.

Entrevistada en el aeropuerto de la ciudad, afirmó, que han tenido diálogo con la dirigencia nacional de Morena, por lo que lamentó que no se escuche a la militancia en el Estado y exista desobediencia por parte de algunos líderes, ya que son gran mayoría quiénes coinciden con el proyecto de transformación que encabeza Sales Heredia para Campeche.

“Invitamos a los morenistas a la reflexión, en donde apostamos a ganar, no a dividir y mucho menos a perder, esto lo tiene claro la oposición, no podrán solos y han creado sus alianzas, por ello Morena debe analizar el panorama y reflexionar para no repetir negativamente el divisionismo de 2018”, señaló.

Refirió, que Morena en Campeche es un partido muy dividido por las diferentes corrientes que hay al interior del partido, una de las razones por la que no permiten tener ese diálogo a nivel local, pero el panorama es distinto a nivel nacional porque el PT ha tenido los espacios para platicar con Mario Delgado sobre una coalición en el Estado.

Consideró, que aún hay tiempo para que se consolide una alianza y por lo cual en este momento se encuentra abierta la convocatoria para quién o quiénes deseen ser aspirantes a la gubernatura del Estado y sobre todo cumplan con los requisitos que la misma indica.

Finalmente, no descartó de ir solos rumbo a la gubernatura de Campeche, en caso de que Morena se cierre al diálogo para encabezar una coalición, ya que cuentan con la suficiente estructura en los trece municipios, para ser gobierno el siguiente año.