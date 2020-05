Morena quiere imponer un régimen que nunca ofreció en campaña, propone algo peor que Venezuela, una dictadura como Cuba: Ricardo Medina

La República Pobrista de Amlo

Desde el inicio de la actual administración federal de Morena en el poder, han ido en contra de indicadores reconocidos internacionalmente, avalados por organizaciones autónomas de amplio prestigio y que todos los países reconocen como indicadores estandarizados para medir muchas cuestiones como el ingreso, la pobreza, como el desarrollo económico y humano, manifestó el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán.

“Esos indicadores nos permiten no solamente medir en dónde se encuentra cada país, sino al mismo tiempo identificar las circunstancias que pueden estar impactando de manera positiva o negativa en el desempeño de un país, por ejemplo, del desarrollo económico”, acotó.

En entrevista para El Sur de Campeche, al ser cuestionado por el concepto de República Pobrista que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la medición de la riqueza y felicidad de los mexicanos, subrayó que el problema con el Gobierno Federal de Morena, es que ha tomado las decisiones para que vayamos en contrasentido de lo que en el mundo está ocurriendo. “Entonces, si uno de los indicadores reconocidos internacionalmente es, por ejemplo, el PIB, que todos los países reconocen pareciera que eso, por no convenirle al Gobierno Federal está creando generar sus propios indicadores, sus propios números”.

Agregó que el Presidente federal de Morena ha señalado que “tiene otros datos”, para muchas cuestiones que se le están escapando y queda claro que cuando las cosas no le favorecen, como lo esperaban o como quisieran presentarlas, es mucho más fácil para ellos destruir, desconocer y darle la espalda a lo que internacionalmente y por mucho tiempo se ha reconocido para generar, en este caso, instrumentos que no solamente no van a medir eficientemente, “y que son hechos a modo para simplemente justificar sus decisiones y eso no es correcto, y eso no es lo que nos va a llevar al progreso a los mexicanos y eso es algo que también nos va hacer retroceder, sino también nos deja en ridículo en el ámbito internacional”.

Puntualizó que lo más peligroso de esta situación, es que el Gobierno Federal de Morena, nuevamente está queriendo imponer un estilo de vida social económico, está queriendo imponer un modelo de país que no fue votado, un modelo de país que ellos nunca señalaron durante sus campañas ni hicieron compromisos.

“Y los mexicanos no estamos enterados de lo que verdaderamente quieren hacer con México, y que quieren imponer basándose en que tienen mayoría en el Congreso de la Unión, pero, que están desconociendo qué hay muchísima más gente que no solo no está de acuerdo, sino que, al contrario, desestima o tacha esos planteamientos”, completó.

Señaló que los de Morena, en muchas ocasiones decían que México no iba a parecerse a Venezuela, y tenían razón,

orque “no solo no vamos a ser un Venezuela sino que México va a ser peor, por lo que hemos escuchado de muchos legisladores federales de Morena como también del Presidente nacional de ese partido, intereses, por ejemplo, de cómo lo mencionaban, hacer finalmente que la gente se circunscriba a ciertos montos de patrimonio o a ciertas cosas para poder entrar a sus casas sin órdenes de autorización judicial para indagar, para vigilar”.

Y, enfatizó, que parece más una dictadura, un Estado como Cuba y países socialistas, donde finalmente no solo no hay patrimonio sino que la población vive vigilada, monitoreada y supeditada, y reiteró que los mexicanos no solo no estamos de acuerdo, sino que no votamos por ese modelo de país que ahora pretender imponer.

-Todo eso va en contra de las libertades y en contra del México que por muchos años y muchas generaciones y los mexicanos hemos venido construyendo y que desafortunadamente un puñado de gente hoy quieren desbaratar. Por eso, es muy importante que los ciudadanos identifiquen esos intentos, que no son hechos aislados sino a través de muchas decisiones, están de alguna manera demostrando y como hemos dicho sacando el cobre de lo que son sus verdaderas intenciones.

“No debemos permitir que eso ocurra, porque de lo contrario, entonces los mexicanos vamos a perder lo más importante que tenemos que es nuestra libertad”, ya que, precisó, se alienta a una sociedad conformista, a una sociedad sumisa, que al final no tenga más aspiraciones.

“Y mucho del motor de desarrollo y de cambio es precisamente el poder aspirar a una vida mejor, a poder trabajar, a poder prepararse, estudiar, innovar, a poder tener soluciones creativas para los problemas de hoy y que esto nos permita a mejorar nuestra vida, nuestro ingreso personal, nuestro patrimonio, pero, también la vida de muchas otras personas, la competencia, la eficiencia, la calidad en el servicio y todo eso va amarrado finalmente a una concepción que es el país que hemos venido construyendo, pero que pareciera no tiene cabida en este modelo que el partido Morena y sus autoridades están queriendo imponer”.

Finalmente, el líder priista en Campeche, reiteró, que el Gobierno Federal de Morena pretende imponer ese modelo de país y esas intenciones de las que, dijo, “estoy seguro que si eso lo hubieran dicho abierta y públicamente, de manera clara y descarnada, los mexicanos no hubieran votado por ellos, porque ningún mexicano quiere perder su libertad”, expresó.