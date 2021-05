Morena evidencia actos de misoginia y violencia de Eliseo Fernández

El partido Morena evidenció los actos misóginos y de violencia que Eliseo Fernández Montúfar, candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano (Moci), ha hecho patente y parte de su modo de vivir y también de gobernar.

Erick Reyes León, dirigente de Morena en el estado, recordó que Fernández ha sido evidenciado por misoginia, incluso, el Instituto Electoral del Estado (IEEC) emitió medidas cautelares cuando en una publicación de redes sociales incitaba a la violencia contra Layda Sansores San Román.

“El IEEC determinó que ante la existencia de una publicación que incita a la violencia contra las mujeres en el ámbito electoral cometida por Elíseo Fernández, debía eliminarse de la circulación en redes sociales, porque tiende a anular los derechos políticos de Layda Sansores por el hecho de ser mujer provocando por conductas machistas y misóginas”, explicó el dirigente.

Acompañado de candidatas morenistas, mostró evidencia que demuestra cómo Fernández constantemente ha recurrido a la violencia. Como en 2018 cuando en plena campaña por la Alcaldía ordenó la agresión artera de un reportero.

El día de la jornada electoral pasada, grupos de choque relacionados con él agredieron a Gladys Zavala Salazar, entonces candidata a diputada y su hijo menor de edad.

Para 2019, Fernández desde el Ayuntamiento ordenó hostigar y provocar a los empresarios locales que no le apoyaron. En 2020 personal de la Comuna fue golpeado cuando reclamaban sus derechos en las afueras de Palacio Municipal.

Otro grupo de choque ligado a Fernández golpeó a hombres y mujeres que protestaban por la falta de apoyo en las puertas del DIF Municipal, en otro momento ordenó el desalojo de un manifestando a quien le robaron sus pertenencias y en la colonia 20 de Noviembre trabajadores que siguen en prisión, dispararon un arma de fuego contra los vecinos.

“Durante el debate, la candidata Nicthe-Ha Aguilera Silva entregó una denuncia a Eliseo por violencia política en razón de género, al día siguiente queman la casa de su colaboradora”, añadió el líder morenista.

Además, reveló que una nueva queja ha sido interpuesta contra Fernández por difundir otro video en el que lanza una serie de manifestaciones discriminatorias dirigidas a Layda Sansores San Román, “todo con contenido que denota violencia política de género”, completó.

Las candidatas presentes denunciaron que personal de Movimiento Ciudadano e identificado con Fernández Montúfar las hostigan y lanzan amenazas cuando realizan caminatas proselitistas; incluso, pidieron a su más cercana amiga Biby Karen Rabelo de la Torre defender de verdad a las mujeres y no solo por conveniencia.

“Me dirijo a ti Biby, dale ejemplo a las mujeres que te siguen a esas guerreras que quieran ser como tú, que tal vez te admiran… el hecho que te dejes manosear, no se puede llamar otra cosa y exhibirte, pues la verdad no está bien, sí tanto luchamos contra la violencia no seas cómplice de ella, de verdad, vamos a darle el ejemplo a todas esas mujeres que estamos aquí”, asentó Idalí Sosa, candidata a Diputada del Distrito 16.