Morena falla a México y no queremos que siga detenido: Rosado Ruelas

“El PAN lo que quiere es que México siga avanzando y no siga detenido”, reiteró el ex presidente municipal de Campeche y aspirante panista a la gubernatura de Campeche, Carlos Ernesto Rosado Ruelas. En conferencia de prensa, reiteró que su partido está construyendo una alianza con otros institutos políticos, quienes coinciden en que las políticas públicas del Gobierno federal de Morena están afectando más de lo que benefician a los ciudadanos.

Defendió la decisión de la militancia, quien en mayoría dijo sí a las alianzas, esto pese a las críticas de que la votación fue manipulada. Expuso que todos los militantes tuvieron el mismo derecho y si por alguna razón no lo ejercieron, nada puede hacer al respecto.

“Hoy vemos que a México le falla Morena tiene que haber alguien que le diga o que le ponga un estate quieto, para que podamos seguir avanzando y si esta coalición lo permite ¿por qué no? No hay ningún problema, el problema es Andrés Manuel López Obrador”, declaró. Insistió que la coalición no ha sido autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional y si esta se da podrá ser con cualquier partido político, llámese PRI, PRD, Nueva Alianza, Verde Ecologista entre otros.

Rosado Ruelas dejó en claro que en la búsqueda de lo mejor para Campeche y México, él se sumará al proyecto que decida el PAN, y si eso amerita no estar en la boleta igual apoyará a los candidatos que le representen.

“No se trata de negociar, se trata de sumar y si me ponen a pintar bardas, pegar calcomanías allí me tendrán para que no gane Morena y hacerle un contrapeso, porque sus políticas económicas están pal perro, eso me mueve a mí, no me obsesionan los cargos”, refirió.