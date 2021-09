Morena maniobra contra Urueta Moha para beneficiar a Lazaruz

Seduopi encabeza asonada y van por destitución de dirigente

Desde el pasado martes, José del Carmen Urueta Moha, líder del Sindicato de los Tres Poderes, se hizo viral al retumbar las redes sociales por su presunta detención en la comunidad 18 de marzo del municipio de Escárcega, ya que de manera extraoficial se le acusaba de portación ilegal de arma de fuego uso exclusivo del Ejército.

Si bien no se ha confirmado el tema por parte de las autoridades correspondientes, las especulaciones alrededor del tema no se han hecho esperar. Cabe mencionar que de acuerdo con el corte de caja que realiza todos los días la Secretaría de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, no mencionó dicho aseguramiento, sin embargo, podría ser un acto de opacidad para no hacer tanto ruido con el tema.

Por otro lado, medios digitales como “Campeche Virtual” aseguran que la sustitución del líder sindical sería con el objetivo de beneficiar al nuevo alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazaruz, y poder dejarle un camino libre y tranquilo, puesto que ambos personajes políticos no tienen la mejor relación por los conflictos del pasado 2015 en el Palacio Municipal de Carmen, cuando Lazaruz era Alcalde panista.

De manera que el portal de noticias citó lo siguiente: “A escasos dos días que Pablo Gutiérrez Lazarus tome protesta como Alcalde de Carmen por segunda ocasión, su dolor de cabeza, el líder del Sindicato de los Tres Poderes es desactivado por la Policía Estatal controlada por Layda Sansores y Marcela Muñoz al retenerlo cerca de Escárcega en un retén por presuntamente portar un arma de fuego de uso exclusivamente del Ejército.

Y es que en el 20 de octubre del 2015, cuando Pablo Gutiérrez Lazaruz se estrenaba como Alcalde del PAN, José Urueta Moha le realizó un plantón que dejó como resultado la toma del Ayuntamiento del Carmen con personal todavía en su interior.

El plantón duró 48 horas y el entonces Alcalde primerizo no logró liberar a los funcionarios que se encontraban casi secuestrados, sin posibilidad de recibir alimentos; pedían la destitución del entonces Director de Cultura, Jorge Pérez Falconi, actual Diputado local de Morena.

Además de mantener bloqueadas las instalaciones del Ayuntamiento reteniendo a los empleados que se encuentran dentro, los sindicalizados tomaron la calle 20 y 22 por 31, donde pusieron camiones de la comuna.

Las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública han intentado dialogar con los manifestantes para que levanten el plantón y dejar salir a los trabajadores del palacio, pero estos se han negado a retirarse.

Finalmente, el joven Alcalde apareció en la plaza cívica acompañado por los Diputados de su partido político y acordaron la minuta que regirá las relaciones laborales entre ambas partes hasta abril de 2018.

El líder sindical, quien fuera excandidato suplente a Diputado federal, fue arrestado en un retén por supuestamente tener ilegalmente un arma de fuego y deberá permanecer en la Fiscalía hasta que pueda determinarse su situación jurídica.

Pablo Gutiérrez tomará la alcaldía este primero de octubre y no tendrá problemas que José del Carmen Urueta Moha le fabrique alguna manifestación”.

SEDUOPI ENCABEZA ASONADA Y VAN POR DESTITUCIÓN DE DIRIGENTE

Más de un veintena de trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del estado de Campeche (SEDUOPI) sostuvieron una reunión dentro de las instalaciones como parte de camino trazado presuntamente para pedir la destitución de José del Carmen Urueta Moha al frente del Sindicato de los Tres Poderes.

Esto se dio luego de que se ventilar la información de su supuesta detención en Candelaria por portar arma de fuego, aunque esta versión aún no ha sido declarada oficial.

Por cerca de una hora los trabajadores de la SEDUOPI sostuvieron una reunión sin medios de comunicación, en la que se expresaron inconformidades del actual líder sindical, presuntas irregularidades y de que debería ya ser apartado de su cargo.

Hasta el momento se desconoce si en otras Secretaría, departamentos o instituciones del orden estatal y municipal se efectuaron reuniones similares para destituir a Urueta Moha a raíz de su presunta detención.