Morena no es invencible, resultados de Coahuila e Hidalgo lo demuestran: José Segovia

“Morena no es invencible, los resultados de Coahuila e Hidalgo lo demuestran”, sostuvo el presidente estatal del PRD, José Segovia Cruz, insistió en construir aquí una gran alianza para hacer frente al partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado por los resultados del domingo, expuso que el PRD tuvo triunfos importantes en Hidalgo, “tenemos un partido que puede competir, que tiene opciones para ser Gobierno”.

“Lo que tenemos que hacer como partido es ver lo que pasó en esos dos estados, como partidos tenemos que ser capaces de organizarnos y buscar un frente amplio, democrático donde estén unidos varios partidos políticos y hacer frente a Morena y sus mala decisiones”, declaró.

El líder del Sol Azteca resaltó que Morena, pese a contar con recursos del erario y la “manipulación” de programas sociales, se quedó corto a la hora de convencer a los ciudadanos, acciones que espera sean replicadas aquí el próximo año.

Más allá del uso electorero de los recursos, consideró que hay una sociedad bien informada que no ve resultados en el Gobierno de López Obrador, de allí que escoja otras opciones al momento de ejercer su voto.

“En dos años no hay avances, al contrario, hay muchas cosas que se les puede señalar con papel en mano, acciones que no han dejado buen sabor de boca a los ciudadanos, problemas con los niños con cáncer, por ejemplo, es un tema delicado donde Morena demostró que no sirve para gobernar”, externó.

En cuanto al panorama local, dijo que deberán redoblar esfuerzos y seguir escuchando a la gente. Consideró que Morena perdió mucho el domingo, mientras que en Campeche insisten en promover a Layda Sansores Sanromán como candidata ganadora.

“Aquí tratan de crear simpatía entre la gente con sus programas; Morena se cuelga de una posible candidatura de una persona que vive en la Ciudad de México y que por años ha vivido del erario sin hacer nada por los campechanos”, dijo.