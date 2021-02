Morena no es refugio para los corruptos

Al referirse al ex alcalde Pablo G.L., el legislador Ricardo Sánchez afirmó que no piense que este partido le va a servir de trampolín en sus aspiraciones

El diputado Ricardo Sánchez Cerino confirmó que su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no es refugio de corruptos, ni de gente que carece de los tres principios como son: no mentir, no robar y no traicionar, por lo tanto no van a permitir que personas que le ha hecho daño a la Isla de Carmen o al Estado de Campeche, lo utilice como “trampolín” para adquirir un hueso.

El también precandidato a la alcaldía de Carmen por Morena, pidió al pueblo que tomen una buena decisión, porque saben quienes han trabajado y quienes han estado con la ciudadanía y en sus manos está la decisión.

Sánchez Cerino también afirmó que tiene toda la actitud para llevar a cabo en Carmen “La Cuarta Transformación” (4T) porque han picado piedra desde años atrás y luchado en el proyecto que ha convertido a Carmen en su principal meta, para dar la oportunidad que los carmelitas necesitan para salir adelante.

“Yo siempre he dicho que esas personas que llegan a dividir nada tienen que hacer en Morena, porque la 4T es de unidad y del pueblo”.

Pidió a sus compañeros aspirantes a la alcaldía de Carmen estar unidos, y al referirse al ex panista Pablo G.L., señaló que no piense que Morena es un “trampolÍn” para adquirir un hueso; enérgico detalló que PGL está equivocado, por eso está convencido que el pueblo tomará la mejor decisión.

Cuestionado por el caso de PGL dijo que en Morena se deben de cumplir los tres principios, como es: no mentir, no robar y no traicionar, por lo tanto este partido no debe ser refugio de gente que ha hecho mucho daño a la isla de Carmen y al Estado de Campeche, por eso no se debe de aceptar ese tipo de personas.

“Quiero decirles a todos esos que piensan que Morena es un refugio o solamente la manera de buscar un hueso, que están equivocados, los verdaderos morenistas no vamos a permitir ese tipo de situación con ese tipo de gente”, finalizó Sánchez Cerino.