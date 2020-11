Morena no está ocupada en buscar alianzas: Patricia León

Las alianzas en Campeche se convierten en un tema polémico. Mientras que el PRI, el PAN y el PRD ya se encuentran avanzados en la intención de ir en coalición para 2021, Morena acusa una cargada contra ellos.

Patricia León López, dirigente estatal de Morena, precisó que no han tenido acercamiento con ningún partido político; en palabras de la Secretaria General no están preocupados por conseguir alianzas electorales.

Expuso que será su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, quien marque el rumbo a seguir.

“No hemos tenido acercamiento con ningún instituto político, no son los momentos, no hay la instrucción, nosotros tenemos que esperar que se asienten las actividades en nuestro organismo político que tome posesión plena Mario Delgado y que instruya las tareas a seguir, no tenemos prisa por las coaliciones”, declaró.

Sobre los planes que ya tienen sus opositores, remarcó que es normal ver a todos unidos en contra de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador; incluso, aseguró que en el “todos contra Morena”, el Partido del Trabajo (PT) también tendrá participación.

“Vemos la desesperación de los demás partidos, estamos conscientes de lo que viene, se unirán todos contra Morena, incluyendo, no lo descartó que en un momento dado hasta el PT, aunque es más afín a nuestra ideología, pudiera ser”, comentó.