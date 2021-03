MORENA se fracciona en Calkiní y Dzitbalché

CALKINÍ.- Al darse a conocer el nombre de los candidatos para la presidencia municipal en Calkiní y Dzitbalché, se dio la inminente fractura del Movimiento de Regeneración Nacional, donde quedaron como candidatos; Mayda Mas Tun para la presidencia y Juan Pedro Huchín para la diputación. De esta manera dejan fuera a Dulce María Cih Can y Mario Pérez, quienes a partir de ahora se hacen a un lado de MORENA para cobijarse en otras siglas. La maestra Cih Can, dio a conocer en una conferencia de prensa este domingo, que fue traicionada por los altos dirigentes del partido, pues se utilizaron encuestas amañadas donde colocaron arriba a la ahora candidata Mayda Mas y Pedro Huchín. Es una traición dolorosa, y la gente se siente decepcionada de estos malos manejos, por eso decidimos hacernos un lado en las contiendas electorales, dijo la maestra. Mientras tanto que Mario Pérez, quien aspiraba a la diputación no pudo aguantar el llanto por la traición que se les hizo por parte de quienes están al frente del partido.

“Aquéllos que dijeron, no mentir, no robar y no traicionar, ahora están demostrando que son capaces de todo, cuando se trata de su beneficio propio”, dijo Cih Can. Al señalar que durante 32 años ha estado al lado de López Obrador, en aquellos tiempos cuando nadie daba un peso por el ahora Presidente, siempre me mantuve a su lado para luchar y ahora recibo la puñalada de parte de mi propio partido, indicó.

La ahora candidata a la presidencia municipal de Calkiní por MORENA, ofreció dos regidurías al equipo de Cih Can, sin embargo ella lo rechazó tajantemente, porque dijo que la dignidad del pueblo no se vende. Prefiero morir antes de ser una traidora dijo, completamente molesta por la traición.

En la ciudad de Dzitbalché, ocurrió lo mismo con la nominación del candidato del profesor Roberto Herrera, quien llega a la candidatura por MORENA, cobijado por su pariente Enrique Ku Herrera. Pero esto de igual forma propició una ruptura en las filas de este partido.