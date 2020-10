Morena se une a la exigencia del PRI de transparentar al Ayuntamiento: Enrique Sánchez Que

Nuestra postura es garantizar a la ciudadanía la transparencia en el uso y destino de los recursos, por eso votamos en contra del Programa de Inversión Anual Municipal 2020 que asciende a un presupuesto de $ 487, 280, 619.79, señaló el Regidor de Morena, Enrique Sánchez Que.

En entrevista, el Regidor dijo que se suma a la solicitud de los Regidores priistas, ya que la ciudadanía tiene todo el derecho de saber a dónde va su dinero y en esta administración municipal encabezada por Eliseo Fernández, no hay transparencia en el uso y destino de los recursos.

“Por nuestra parte, hemos solicitado esta información, en el caso de este programa a nosotros se nos presentan los totales, sin embargo, el día de ayer en nuestra reunión se plasmaron algunos rubros pero no completamente y fue por eso que votamos en contra, por no tener información y tampoco podemos avalar algo que no tenemos conocimiento, siempre solicitaremos a todos los niveles de gobierno transparencia.

Ante los actos anticipados de Eliseo Fernández para contender la gubernatura, indicó que debe respetar los tiempos, ya que primero tiene que cumplir a los campechanos, quienes son los únicos encargados de evaluar el trabajo del Edil y también decidirán si vuelven a otorgarle su voto de confianza.

“Todos tenemos nuestros derechos político electorales, sin embargo, como funcionario no debemos desobligarnos de nuestras responsabilidades, yo lo llamo a ser más cuidadoso con los tiempos electorales y, sobre todo, que trabaje a favor de los ciudadanos”.