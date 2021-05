Morena sí intenta reventar elección desacreditando al INE: Pablo Angulo

Luego de darse a conocer que Morena ha registrado ante el INE a sus representantes de casillas en un presunto acto de querer reventar las elecciones haciéndolas pasar por fraudulentas, el Diputado Federal por el PRI, Pablo Angulo Briceño refirió a que no es más que una muestra de que saben que van perdiendo y ahora empiezan a adelantarse de que la votación será una estafa en contra del partido.

“Es evidente que a Morena no le gusta respetar las leyes…saben perfectamente que el INE es el mismo organismo que reguló las elecciones hace 3 años cuando ganó Andrés Manuel López Obrador y demás candidatos a diferentes cargos, pero como hoy la gente se ha dado cuenta que el gobierno federal no les cumplió y más bien los ha decepcionado al querer que regresen los programas sociales que tanto necesitan, adelantan que el INE no será confiable”.

Angulo Briceño, aseveró que Morena solo quiere atentar contra la democracia al verse rebasados por candidatos de la coalición “Va Por México” ya que el panorama no les favorece para el próximo 6 de junio.

Indicó también que sería una ilegalidad el usar a becarios como representantes de casillas quienes puedan estar participando a modo amenazante o bien, en condición de prevalecer el apoyo del recurso federal para fungir como actores electorales a favor de los candidatos de Morena.

“Sin duda alguna, si esto llega a pasar, estaríamos denunciando el hecho porque sería en contra de la ley, usar programas federales, aprovecharse de la situación de las familias, de necesitar el recurso económico, seria condicionar el apoyo y eso es ilegal, le decimos que la gente nos les crea”.