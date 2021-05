Morena sí quiere descarrilar la elección: Ricardo Medina

“Hemos estado observando signos preocupantes de que Morena ha tratado de hacer todo lo necesario para descarrilar esta elección, con mucha anticipación sin ningún tipo de evidencia de por medio han venido señalando que habrá fraude electoral”, manifestó Ricardo Medina Farfán, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al señalar el posible fraude electoral que pretende hacer Morena el próximo 6 de junio a través de sus representantes de casillas al momento de contar los votos.

“Ahora se ha hecho público un manual de capacitación en donde están dando instrucciones completamente fuera de la legalidad a quienes van a representarlos en cada una de las casillas para el conteo de votos, recordemos que no solamente la ley es muy clara y específica de cómo se debe contabilizar los votos y la manera en que para las coaliciones se deben de asignar las votaciones de manera proporcional a cada partido.

Morena pretende que un solo voto por una coalición se triplique o duplique y eso no es correcto ni es legal, simplemente le están dando una mala instrucción a sus representantes, sino lo que se está generando es una condición para luego ir a reclamar fraude electoral, pero eso no lo vamos a permitir, estaremos muy atentos quienes conformamos la coalición Va X Campeche, para que la legalidad, la democracia, pero sobre todo, el sentido del voto de las familias campechanas se respete y se cumpla porque nosotros sabemos que vamos a obtener la victoria que tenemos la confianza de la ciudadanía y somos los principales y más interesados en que esa confianza ciudadana se respete puntualmente, por eso le decimos a Morena que debe de abstenerse de realizar este tipo de condiciones que no solamente están minando la democracia generando intranquilidad, pero sobre todo, propiciando prácticas que ellos señalaron que no estaban de acuerdo y que son los principales promotores de la ilegalidad en estos momentos”, dijo.

DEFENDEREMOS A CAMPECHE EL PRÓXIMO 6 DE JUNIO

“El PRI tiene una estructura electoral presente en cada casilla en cada sección, vamos a estar listos para poder defender la legalidad y cada uno de los votos que le sean asignados a nuestros candidatos de la coalición Va X Campeche, no solamente hemos venido conformando esta estructura sino al mismo tiempo capacitándola para que trabaje de manera organizada y el día de la jornada puedan cumplir con su enorme responsabilidad de ser garantes de la legalidad y la democracia”, recalcó el líder estatal priista.