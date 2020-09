Morena y Panal rechazan regreso a clases: No hay condiciones

En 15 días, Campeche no estaría en condiciones de abrir sus escuelas, afirmó el Presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, el Diputado Ricardo Sánchez Cerino, calificó como irresponsable la suposición de que con semáforo verde todo puede volver a la normalidad.

Dio su respaldo al Secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis, quien puntualizó no habrá una reapertura de las escuelas ni siquiera en semáforo verde, tal como insinuó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

“Ha bajado muy poco lo del coronavirus, pero creo que no podemos exponer la vida y la integridad de los niños, eso está antes de todo, es una decisión que toma esta persona muy mal, muy mal porque no son las condiciones, no son los tiempos y no se debe regresar”, declaró. Independiente de los docentes, Sánchez Cerino remarcó que “con la salud de los niños no se debe jugar”.

Aclaró que en algún momento, las escuelas volverán a abrir y cuando eso suceda, en casa los padres deben ser el primer filtro sanitario, evitando que los niños o niñas acudan al plantel con algún síntoma de la enfermedad. Al mismo tiempo, dijo que en los centros educativos, docentes y directivos deben dar garantía de cuidado y vigilancia.

Rechazó también que las clases pudieran retomarse en el nivel medio y superior. “El contagio es en todos los niveles, si una persona presenta síntomas puede contagiar a los demás y eso pasa en todos los niveles, nadie está exento de esta cuestión, por eso estoy de acuerdo con el secretario Ricardo Koh: mientras no haya condiciones no se puede regresar a clases”, finalizó.

Es positivo que Campeche pueda avanzar a semáforo verde, pero no por ello se debe bajar la guardia en el cuidado de la salud tanto de estudiantes como docentes, opinó el Diputado aliancista Óscar Uc Dzul.

Consideró que no hay condiciones para retornar las clases presenciales y tanto autoridades locales como federales, deben actuar con responsabilidad. “No termina el problema del coronavirus con el cambio a verde; se deben analizar las circunstancias de los padres, alumnos. Que transitemos de color amarillo a verde en cuestión de la semaforización es bueno, pero no por ello habrá las condiciones para regrese a las escuelas, tenemos que privilegiar la salud de todos”, expresó.

Desde su perspectiva, el retorno a las aulas solo debe darse cuando no exista ningún solo caso de COVID-19 en Campeche, situación que reconoció es difícil.