Morena y PT justifican la extinción de Fideicomisos, “eran elefantes blancos”, acusan

Diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT) rechazaron que la extinción de Fideicomisos, afecten al país, por el contrario, confían en que se dará certeza al uso de recursos y se reforzarán sus beneficios.

Entrevistados por separado, el Diputado José Luis Flores Pacheco de Morena y Antonio Gómez Saucedo del PT, externaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca dar certeza jurídica a recursos adquiridos en subejercicios fiscales y que no tienen regulación alguna.

“Se guardaban los recursos que no podían ejercerse durante el año fiscal, entonces, la mayoría no tiene estructura jurídica, no tienen prácticamente ningún objetivo, sino que simplemente era guardar ese recurso y es hacia dónde va abocado la extinción de estos Fideicomisos”, afirmó el petista.

Contrario a lo afirmado por los opositores al Presidente, aseguró que los Fideicomisos que tienen una estructura administrativa, aún están bajo análisis y sí son correctos no sufrirán cambios.

“Es mentira que se dejen desprotegidos algunos sectores. Creo que en una emergencia sanitaria y de emergencias económica a nivel mundial, creo que las prioridades deben cambiar, creo que debemos de determinar que es prioritario actualmente”, acotó.

Por su parte, el líder de los Diputados morenistas en el Congreso del Estado calificó como “elefantes blancos” al inmenso número de Fideicomisos, los señaló como negocios que benefician a ciertas personas en vez de a la población en general.

Flores Pacheco, aseguró que “el Presidente no deja mal a la ciudadanía, ni tampoco al tema de salud, ni otros temas, es ver con claridad qué tipo de Fideicomiso es y a quienes beneficiaba antes, que hoy adolecen”.

En el caso específico de la ciencia y tecnología, refirió habrá apoyo.

“Sí hay fondos o hay Fideicomisos que no ayudan o que no tienen utilidad, pues se tienen que integrar a algo que sí de utilidad, en el caso de las becas de ciencia y tecnología que sí es importante lo sostengo, allí hemos investigado que eso se irá y se integrará a otro para que de esa manera no se pierda”, comentó.

Por último, no descartó que los más de 68 mil millones de pesos correspondientes a Fideicomisos, puedan reforzar el presupuesto federal para Campeche en 2021.