Morena y PT niegan evidente aumento de impuestos y terrorismo fiscal

Legisladores afines a la 4T negaron el incremento de impuestos por telefonía celular e internet, ni tampoco reconocen el denominado “terrorismo fiscal” que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercería contra los contribuyentes a partir del 2021.

Entrevistados por separado, el morenista José Luis Flores Pacheco y el petista Antonio Gómez Saucedo consideran que la oposición al Gobierno Federal, maximizan la situación para engañar y sacar raja política de la nueva Miscelánea Fiscal.

El líder de la bancada morenista expuso que los Diputados federales revisaron cada aspecto de la propuesta y en ningún momento se autoriza la creación o aumento de gravámenes.

“No es incrementar, no es gravar, el propio líder de los Diputados federales, Mario Delgado, indicó que todo se iba a analizar, pero no se aprobarían impuestos nuevos. Esa es la postura de Morena y del Gobierno Federal a lo mejor los otros partidos lo sueltan, pero no es así”, aseguró.

Dijo que los opositores a AMLO mienten, como lo hicieron en el tema de los fideicomisos, “les dolió porque alguien se beneficiaba de ese dinero que ahora será canalizado para lo que en verdad haga falta en el país”.

Por su parte, el Diputado del Partido del Trabajo externó que los ciudadanos responsables, no tienen por qué preocuparse ante las nuevas atribuciones del SAT.

“Quienes hablan de terrorismo fiscal, quienes están maximizando esas cosas a lo mejor algo deben. Un ciudadano normal, honesto, no tiene nada de qué preocuparse, somos cumplidos en la mayoría de los casos, no vemos afectados los intereses individuales”, apuntó.

Sobre el incremento en el costo de internet, así como en las plataformas digitales como Netflix o Uber, el petista dijo que los aumentos deberán ser absorbidos por las empresas y no trasladarlo al usuario final, es decir la ciudadanía.

“En términos generales, se busca que esos impuestos no golpeen directamente el costo de los servicios, que no impacte en el ciudadano, se busca que estos impuestos sean netamente pagados por la empresa, descontándolos de sus márgenes de utilidad que son muy altos”, asentó.

Gómez Saucedo aseguró que en México el pago por estos servicios es excesivo, y en respuesta el Gobierno Federal cobrará más a los dueños, sin embargo, no pudo garantizar que el próximo año los precios vayan a mantenerse.