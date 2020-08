Morena ya afilió a Lavalle: Nordhausen

“Es un golpe directamente del Gobierno Federal a la oposición, más allá de que si hubo o no corrupción eso lo va a determinar la Fiscalía General, me queda claro que están haciendo un círculo mediático”, sentenció el Diputado y Coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Jorge Nordhausen Carrizales.

Esto, luego de que se “filtrara” la denuncia de Emilio Lozoya donde se señala a ex Senadores de haber recibido dinero, así como a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

El Diputado señaló que el objetivo de este gobierno que encabeza Morena, es destruir a la oposición tanto del PAN como del PRI, además, aseguró que Peña Nieto, además de ser el más mencionado en la denuncia, no le harán nada.

“Ya leí la denuncia que metió Emilio Lozoya ante la Fiscalía y el nombre más mencionado es el de Enrique Peña, como el principal impulsor de la corrupción en el país y les puedo adelantar que Peña Nieto, seguirá de vacaciones con su novia en España, no pasará nada”, dijo.

Nordhausen Carrizales, dijo que todo este tema se lo están queriendo endosar al PAN, por lo que dejó en claro que Lavalle Maury dejó de ser panista desde hace tres años y Morena -ya lo afilió- quienes respondan por estas acciones.

Así también, dijo que los mismos de Morena tendrán que responder porque le otorgaron a Rafael Caraveo, quién es persona cercana a la Lavalle Maury, contratos millonarios en el IMSS, además de tener gente también de él en la súper delegación.

Cuestionado sobre el hecho de que el ex Senador haya pagado a fin de favorecer candidatos, respondió que Lavalle Maury no es panista desde hace ya varios años y que no estará influyendo en una decisión local, pues él se encuentra peleando candidaturas en Morena.

“Este es un circo para salvar a la 4T totalmente, una estrategia diseñada para engañar al pueblo y salvar a la 4T del desastre que tienen metido a México”, concluyó.