Morenistas en desacuerdo por defensa de Layda a PGL

Tras darse a conocer que el ex Presidente Municipal de Carmen y aspirante a la candidatura por Morena de nueva cuenta a la alcaldía de dicho municipio, Pablo Gutiérrez Lazaruz, deberá permanecer en arraigo domiciliario luego de ser vinculado a proceso de peculado, desató diversas opiniones en redes sociales, sobre todo, de morenistas que no están de acuerdo que sea el preferido de Layda Sansores, para gobernar de nueva cuenta la Isla carmelita.

“Pablo no representa absolutamente nada en Morena, el partido es para gente limpia, no para gente que solo busca llenarse sus bolsillos, Layda es la peor opción para Campeche, nunca ha vivido aquí y Pablo peor tantito, solo persiguió a los comerciantes, locatarios y se llenó los bolsillos a más no poder, no es justo para el partido y mucho menos para la militancia”, comentó, Benjamín Rodríguez.

“Irse del PAN no fue más que esconderse para que no lo encarcelen, díganle donde dejó los 300 millones de pesos que robó”, “Qué se le puede defender a ese que es un ratero sinvergüenza”, “Ya no votaré por Morena que defiende a rateros como Lazaruz”, “Pablo qué haces en Morena si ya todos te conocen por ratero y, sobre todo, que saliste a esconderte a Morena, para que no te encarcelen”.

“Pablo es una rata y no hay como defenderlo, la 4T es pura farsa para acomodar sus intereses a como le conviene”, “Por favor no manchen al partido con gente corrupta que tienen cola que le pisen, no porque sea de Morena va a ganar, no habla bien del partido aceptar a este tipo de gente”, fueron algunos comentarios contra Pablo Gutiérrez Lazaruz.