Morenistas están inconformes por las imposiciones

Rechazan a Pablo Gutiérrez que recibió la bendición de Layda Sansores para competir por la alcaldía

Al darse a conocer este fin de semana los supuestos resultados de las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales, el descontento entre los morenistas se hizo evidente, quienes están en contra de las múltiples imposiciones que hubo y de no respetarse la decisión del pueblo.

La principal fue la imposición del ex-panista Pablo Gutiérrez Lazarus que de un día para otro fue bendecido por Layda Sansores Sanromán e impuesto como candidato a la alcaldía. En el distrito ocho, donde se aseguraba la victoria de Carmen Hernández Mateo, finalmente fue bajado y en su lugar designaron a María Violeta Bolaños Rodríguez, mujer cercana a María Sierra Damián.

Otros fueron el ex-director de Educación y Cultura en el Gobierno de Gutiérrez Lazarus, Jorge Pérez Falconi, que participará en el Distrito IX; la cuota de Renato Sales Heredia fue para la ex priista Dalila del Carmen Mata Pérez y Jorge Luis López Gamboa, cuota del ex aspirante a la alcaldía de Carmen, Alejandro Gómez Cazarín.

Para Juan Carlos Simón Díaz, Reyes Gaspar Ravell Cobá y Deysi Briseño Rosado, criticaron que no se escuchara la voz de los ciudadanos y se permitiera que personajes que nunca han estado en la izquierda hoy quieran simular que existe un cambio, por lo que consideraron que el triunfo de Pablo Gutiérrez Lazarus no es genuino ni ayudará a la unidad del partido.

“Esto fue una evidente imposición en Ciudad del Carmen, es lamentable que no se escuchara a los morenistas, quienes hemos trabajado por años en este proyecto, todo para que venga un personaje y de la noche a la mañana le den una candidatura, es obvio que aquí no hubo una encuesta. Desde el principio se supo que él llegó por convenios que se hicieron y no se vale”, coincidieron.

“Parece que hasta simularon estas encuestas porque algunas personas de nuestro partido ni siquiera fueron encuestadas, no hay legalidad en esta imposición, él ya estuvo, no logró nada y ahora quiere repetir para no parar en la cárcel por los procesos que tienen en su contra”.