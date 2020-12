Morenistas rechazan a Pablo Gutiérrez

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de quienes conforman el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esto ante el ingreso a las filas de la llamada cuarta transformación del ex alcalde panistas Pablo Gutiérrez Lazarus, quien en redes sociales Layda Sansores Sanromán le diera la bienvenida a ese instituto político, lo que originó el rechazo de los militantes.

La molestia fue generalizada por la familia morenista, pues desde la elección pasada Gutiérrez Lazarus fue crítico del Morena tachándole de que existía gente corrupta dentro de esta corriente de izquierda.

Juan Carlos Simón Díaz, rechazó la llegada del ex panista y ex munícipe de Carmen, asegurando que no permitirían imposiciones ni muchos menos gente que nunca ha trabajado en favor de los ciudadanos siempre en beneficio de sus más a llegados.

Sara Ferrer igual externó que nunca llegaría a la candidatura a la alcaldía de Carmen, incluso aseguro que será encargado de la atención de personas de la comunidad LGTTB, esto publicado en sus redes sociales donde le daban la bienvenida, pero todavía no es su turno de aspirar a ningún cargo público.

Afirmaron que esta acción en nada beneficia a Layda Sansores en sus aspiraciones, debido a que Gutiérrez Lazarus es rechazado por casi todo el municipio, pues nunca cumplió sus promesas y sólo se dedicó a apoyar a sus amigos.