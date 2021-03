Morenistas repudian a ex alcalde

Los espacios que Pablo presuntamente había reservado para su propaganda política, es pintarrajeado y rayado en señal de total rechazo al ex edil

Bajo la leyenda “El pueblo es sabio” seguido de las fotos de las bardas donde publicita su nombre el ex alcalde carmelita por el Partido Acción Nacional (PAN), rayadas con seudónimos, Juan Carlos Simón Díaz, morenista, indicó que los carmelitas tiene memoria de lo que se vivió en los tres años que duro como alcalde “Pablo”.

Con un claro mensaje dirigido a su líder moral de los morenistas, Andrés Manuel López Obrador, donde lo etiqueto en la publicación, con el fin que analizaran bien a quien podrían designar para que los represente en la próxima boleta electoral de junio del 2021.

“Así se expresa su repudio a un ex alcalde panista que se quedó con las ganas de exprimir más al erario público”, “no veo a los miles que dice que tiene repintando la barda”, culminando de manera textual, recuerda Pablo Gutiérrez Lazarus que las cuentas falsas no votan.

Indicaron que con estas acciones de rayas los espacios supuestamente reservados para el ex alcalde carmelita Pablo Gutiérrez, este debe entender que Moreno, el partido donde se refugió no lo quieren y la militancia de este instituto no permitirá que sea el candidato a la presidencia municipal.