Mr. México será en noviembre

Vicente Zúñiga, Presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness, señaló que por la contingencia sanitaria fue

Esta contingencia que nos ha tocado vivir no solo a nivel local, nacional sino internacional, nos vino a echar por la borda varios eventos, entre los que destaca el Mr. México juvenil y veteranos que se iba a realizar el 3 de mayo y que se pospuso para el mes de octubre, esto luego de un consenso entre los directivos de la federación y asociaciones de todos los estados, esto lo dio a conocer Vicente Zúñiga, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness.

Sin embargo, apuntó el entrevistado, los directivos y presidentes de asociaciones nos hemos estado coordinando a través de videollamadas para ver de que manera podemos resolver todos los pendientes que quedaron en el tintero y que se deben de hacer, pero hay que esperar para eso que pase la contingencia.

Con la finalidad de acatar la disposición de la Secretaria de Salud federal y estatales, para no exponer a nuestros atletas, se tomó la decisión de parar algunos eventos a nivel local y nacional, el más importante en el último rubro el Mr. México.

Luego de ver todos los pormenores, a través de videollamadas acordamos suspender el Mr. México y reprogramarlo para el mes de octubre, entre el 20 y 26, que esperemos ya haya pasado esta contingencia y no haya peligro para nuestros atletas, siendo este el único evento federativo que hasta el momento se ha movido, apuntó Vicente Zúñiga.

Hasta el momento, recalcó el presidente de fisicocontructivismo en Campeche, es el único evento que se corrió de fecha, el Mr. México, ya que hay otros eventos programados que se espera se lleven a cabo, entre los que destacan el nacional selectivo de la federación, que está calendarizado para el mes de junio y todo hasta el momento sigue firme en esa fecha, en espera de la contingencia de salud por la que estamos atravesando.

A nivel local también la pandemia vino a perjudicar…

La pandemia no solo afectó o está afectando estos eventos, del que ya se corrió y del segundo que es el selectivo nacional, sino que, a nivel estatal, vino a echar por tierra lo que se había calendarizado, como el selectivo del Mr. México juvenil y veteranos que lo íbamos a hacer en el mes de abril y ante la situación de la que estamos viviendo con el coronavirus, avisamos a todos de que se suspendía hasta nuevo aviso, ya teníamos cerca de 50 competidores entre damas y caballeros que habían confirmado su participación en diferentes categorías.

Sin embargo, al ya tener una fecha tentativa para el nacional que sería en el mes de octubre, nosotros este selectivo los vamos a realizar a principios del mes de octubre, para sacar a los mejores y enviarlos al torneo nacional lo mejor preparados.

¿De qué manera podría afectar al deportista la contingencia para estos eventos programados a nivel nacional?

Afectar al cien por ciento no, respondió Vicente Zúñiga, es cierto que los muchachos se alejaron ante esta situación ya que para muchos estar haciendo dieta, estar haciendo ejercicio diario para llegar en óptimas condiciones, es un gran esfuerzo y ahora que se alargó el tiempo, pues llegarían no en perfectas condiciones, todo lo contrario, muy mermados por el demasiado tiempo de la preparación.

Este deporte como sabemos, explicó el presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo, sabemos que requiere muchos sacrificios, mucha disciplina y al no tener un objetivo claro por la pandemia que paralizó las actividades, por lo que hicieron fue soltar esa dieta, porque si continuaban con ella a la fecha que se va a realizar el nacional, iban a llegar bastante mermados en todos los aspectos.

Hay que tomar en cuenta que ellos ya venían llevando un entrenamiento con un mes de anticipación al evento en donde estaban cuidando el aspecto físico y la dieta, pero al alargarse la fecha, ya muchos no iban a aguantar más que nada la dieta, quince días para estar en este régimen es demasiado para ellos, asentó el entrevistado.

Además de este esfuerzo de la dieta y el físico hay que aunarlo al esfuerzo monetario para poder comprar sus vitaminas y nutrientes

Sin embargo, sabemos, porque estamos en contactos por teléfono con ellos, de que, si bien no están manteniendo una dieta rigurosa, si están trabajando en el aspecto físico.

En dos meses un atleta de esta calidad ya está de nuevo listo para un evento como el Mr. México…

El hecho de estar considerados como deportistas de alto rendimiento la mayoría de ellos no dejan de lleno de estar en un gimnasio, si bien no llevan una dieta rigurosa, sí tratan de conservarse en su alimentación y lo físico, porque estoy seguro que en su casa están haciendo ejercicios para no perder la forma, ya que para los deportistas se vuelve una costumbre o un vicio hacer su entrenamiento y es difícil dejarlo del todo.

Por lo que quienes estén interesados en calificar en el preselectivo y estar en condiciones de ir al Mr. México, buscarán la forma de hacer ejercicio y estar en forma y en dos meses vuelven a tomar su nivel, de eso estoy seguro apunto Zuñiga.

El coronavirus originó que eventos locales no se llevaran a cabo en estos meses…

Es una lástima, pero no está en nosotros el hecho de que varios eventos, ya tradicionales, se hayan suspendido por esta pandemia, porque los atletas venían ya preparándose con meses de anticipación al inicio del año y ellos ya traían con el objetivo de tomar parte en el tradicional Mr. Playa y que se tuvo que suspender, concluyó diciendo Vicente Zuñiga, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness