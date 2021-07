Muere víctima del Covid el sabonin Ricardo Peña León, padre del TKD

El coronavirus volvió a vestir de luto al deporte campechana, luego que el día de ayer perdió la batalla contra el covid-19 el sabonin Ricardo Peña León, cinta negra 7º. Dan y máster de Tae Kwon Do, considerado el padre de este arte marcial en Campeche, quien tenía 67 años de edad al momento de su deceso.

Ricardo Humberto Peña León nació el 17 de mayo de 1954 y además de atribuirle la llegada del Tae Kwon Do a Campeche, también se le considera fundador del Tiro con arco, Taichi y Ninjutsu en Campeche.

El 8 de enero de 2020, primer año de la pandemia de covid-19, se ajustaron 45 años de la llegada del TKD a Campeche de la mano del profesor Ricardo Peña León, pero la emergencia sanitaria impidió que se llevaran a cabo las celebraciones por el aniversario.

Peña León fundó en Campeche el Instituto Mexicano de Taekwondo que actualmente tiene 14 repartidas en Campeche, Yucatán, en Cancún, Quintana Roo, y en Tabasco.

Diversos institutos y escuelas de Tae Kwon Do, el Instituto del Deporte de Campeche, el ISSSTE, entre otras, lamentaron el fallecimiento del entrenador y promotor deportivo.

“El Director General del Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM), Arq. Jorge Carlos Hurtado Montero, así como la comunidad deportiva del Estado se encuentra de luto por el sensible fallecimiento del Prof. Ricardo Peña León, quien es considerado como el “padre de taekwondo en Campeche”, publicó en sus redes sociales el organismo rector del deporte.

“El reconocido ex profesor de artes marciales fue el pionero del deporte de contacto oriental en el Estado, donde destacó con las primeras academias de taekwondo y artes marciales en Campeche comenzando con la escuela Shito Ryu donde figuró como entrenador de numerosos atletas que llegaron a ser medallistas nacionales”, apuntó.

“Asimismo, fue reconocido como gran promotor del TKD en diversas instituciones entre las que destacan la Secretaría de Educación, el ISSSTE y el Instituto del Deporte de Campeche, donde aportó sus conocimientos como entrenador y directivo de la asociación campechana de este deporte”, prosiguió.

“Autoridades estatales, deportivos y población en general se unen a dolor que embarga los corazones de familiares, amigos y ex deportistas que lamentan el sensible fallecimiento del profesor”, finalizó.

PIONERO DEL TAE KWON DO

Peña León fue todo un personaje del deporte en Campeche y se le atribuye el haber introducido el arte marcial de origen coreano Tae Kwon Do, así lo consideran entrenadores, marcando como fecha el 8 de enero de 1976, y marcando una era en este deporte en la Península pues influyó para fundar academias de esta disciplina en Quintana Roo, Tabasco, y reformó el TKD en Yucatán junto a otros maestros.

También se considera a Peña León, quien fundó el Instituto Profesional de Tae Kwon Do de donde surgieron no sólo campeones y medallistas sino entrenadores que le han dado prestigio al taekwondo campechano, convirtiéndolo en uno de los deportes que más medallas aporta en los eventos nacionales e internacionales, fundador del Taichi, Ninjutsu y del Tiro con Arco en la entidad.

El año pasado 8 de enero de 2020 se cumplieron 45 años de la llegada del taekwondo a Campeche y fue gracias a Ricardo Peña León.

En entrevista para la ocasión, El Sur le preguntó al pionero del TKD cómo se dio la llegada de este arte marcial a la entidad.

– ¿Cómo llega el Taekwondo a Campeche?

“Antes de practicar el taekwondo, ya había yo hecho Tai Chi en el estilo Yang, no del Chen, el Yang es de combate. Recuerdo que nos juntamos un grupo de amigos, nos organizarnos en el patio de mi casa porque la intención era formar una escuela o club, formamos nuestro tatami con aserrín y con lonas que mandamos a impermeabilizar y con eso tapamos el aserrín, les pusimos en los bordes unos bloques y así nació mi primera escuela”, recordó.

“Con el tiempo llegamos a tener 15 alumnos por lo que decidimos buscar un respaldo, una organización y así llegamos al Karate Samurái, que tenía a su cargo el Lic. Rafael Icthé May, nos afiliamos y nos consolidamos como escuela”, apuntó.

“Sin embargo surgen problemas administrativos con el coordinador y dejamos el Karate Samurái, conmigo se retiran, éramos doce, ahí en Samurái llegamos a ser unos 30, al no tener donde ir a entrenar, escogimos varios sitios de la ciudad, en la concha acústica, en la playa y llegamos a 20 alumnos. Recuerdo que en ese tiempo estaba el boom de las artes marciales, había varias escuelas, entre las que te puedo decir el Full contact”, contó.

“En una ocasión en una revista me encontré que hablaban del Taekwondo, en aquel entonces le llamaban Taekwondo karate coreano, de inmediato busqué quién me podría dar informes y llegué hasta el padre de este deporte en México, Dai Won Moon, quien me preguntó dónde quedaba Campeche. Luego de decirle dónde estaba Campeche me dijo que en una semana le hablara y ya iba a tener una respuesta”, añadió.

“A la semana me comunico con él y me dice que me presente en Mérida, Yucatán, con el profesor Ricardo Lavadores, quien ya tenía indicaciones, que él me iba a ayudar; me presento, para eso yo tenía una cinta de rango en karate, pero me dice que para que pueda tener una escuela, necesitaba tener las cintas avaladas por la organización, por lo que comienzo a entrenar para cinta blanca, yo viajaba a Mérida los viernes en la tarde, entrenaba sábado y domingo y cada tres meses presentaba examen. Cosa curiosa a mí me dan blanca y a la vez amarilla, y así posteriormente hasta llegar a marrón, que es lo que agradezco sinceramente al profesor Ricardo Lavadores que estuvo pendiente de mí en todo”, recordó.

“Al conseguir la cinta marrón, fue que me dieron luz verde para inaugurar mi escuela, la que abrimos el 8 de enero de 1975, en contra esquina del I.C. en la parte de arriba, frente al Sindicato de Cargadores, fueron tres años de andar de ahí para allá, hasta que inauguré mi escuela”, reveló.

“Con la inauguración los alumnos que tenía y que seguimos trabajando en nueve meses, se les aplica el examen con la presencia del profesor Ricardo Lavadores y obtienen su cinta amarilla, entre estos estuvieron Carlos Enrique López Aguilar, que fue presidente de la Asociación de atletismo; Arnulfo Rangel, Francisco Javier Marín, Gabriel Rodríguez, Ernesto Manzanilla fueron los cinco primeros que presentaron y que gradué en la escuela”, dijo.

“Actualmente en Campeche hay cerca de 40 escuelas, tal vez 50 en todo el estado, algunos de esos alumnos que se graduaron fueron los que continuaron fomentando este deporte que ha crecido enormemente en Campeche, inclusive hijos de estos ya están trabajando con gente joven, el caso de Gabriel Rodríguez y su hijo Gerardo Rodríguez”, reveló entonces.