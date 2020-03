Multadas tres empresas por incumplimiento: Ortiz

Empresas entregaron fuera de tiempo tranvía para el Carmen, motocicletas patrullas y ambulancias

El titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Gustavo Ortiz González, confirmó que fueron tres las empresas a las que el Gobierno del Estado a través de la dependencia que encabeza tuvo que sancionar por incumplimiento de contrato en la entrega oportuna del tranvía para el Carmen y de motocicletas patrulla.

-Una fue la de los tranvías, otra fue una empresa que surtió las motocicletas al Gobierno del Estado, motocicletas patrulla y la última es la empresa que nos vendió las ambulancias – indicó.

El funcionario estatal señaló en exclusiva para El Sur de Campeche que “sabemos y entendemos en algunos momentos que las empresas tuvieron atrasos debido al cambio de año y al cambio de la reglamentación en la frontera, al cambio de aranceles”.

No obstante, recalcó que a final de cuentas esas tres empresas tenían firmado un contrato con el Gobierno del Estado para una fecha de entrega específica.

“Y al no cumplirlo, como Gobierno tenemos que aplicar dichas sanciones”.

Al dejar en claro que la penalización aplicada a las empresas no fue por tener que subsanar alguna deficiencia sino por una cuestión de plazos establecidos en el mismo contrato, Ortiz González mencionó que “en mi caso yo no veo obras, lo mío es bienes y servicios, pero, en el caso nuestro en particular es por atraso en la entrega”.

¿De qué empresas estamos hablando?, se cuestionó.

-Híjole, eso en la página de transparencia, mejor, para no herir susceptibilidades – remitió.

La sanción es económica, puntualizó, mediante un descuento en el monto de la factura. “Se maneja una fórmula cinco al millar por cada día de atraso. Entonces, dependiendo del monto del contrato, es el monto de la penalización por día”, completó.

El titular de la SAIG destacó que son las primeras penalizaciones de las que están teniendo atrasos en las entregas de obras y servicios, “y por esa razón no se habían aplicado este tipo de sanciones, pero ahora por el atraso existente y la afectación que pudo haber tenido el Estado por dicho atraso es que tenemos que aplicar dichas sanciones”, concluyó.