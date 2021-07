Multan de nuevo a Eliseo por Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral del Estado (TEEC) impuso una multa a Eliseo Fernández Montúfar y al partido Movimiento Ciudadano (Moci) de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, cuatro mil 481 pesos a cada uno por vulnerar el interés superior de la niñez.

Durante la campaña Fernández publicó en redes sociales fotografías de niñas y niños sin respetar los Lineamientos del INE al respecto; en tanto, su partido actuó con omisión al permitir su difusión, motivando la queja del partido Morena.

En la misma sesión, el TEEC desechó una queja interpuesta por el partido Morena acusando al partido Movimiento Ciudadano de violencia política en contra de la mujer por razón de género y violación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral.

De acuerdo al expediente TEEC/PES/29/2021, representantes de la candidata morenista Layda Sansores San Román denunciaron la difusión de un video en Facebook que supuestamente contiene propaganda calumniosa, incita al odio por parte de los simpatizantes, muestra denostación y vituperio afectando la calidad y cualidad de mujer.

Tras analizarlo, se determinó que no se actualiza el elemento objetivo para configurar la calumnia, que no está dirigida específicamente a la candidata en su condición de mujer y que no tiene como finalidad deslegitimarla a través de los estereotipos de género que le nieguen habilidades para la política, sino que se trata de manifestaciones amparadas por la libertad de expresión en un contexto de debate público.

Movimiento Ciudadano por su parte, denunció a Layda Sansores por el uso de la frase “ya sabes quién” en diversos spot y artículos propagandísticos; como parte de la carpeta TEEC/PES/31/2021, el partido naranja señaló que Morena buscaba aprovecharse de la popularidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador para confundir a los campechanos y que voten por sus candidatos.

El pleno declaró inexistentes las violaciones en materia de propaganda electoral.

Justificaron su falló, porque contrario a lo alegado por el quejoso, el incluir la frase “ya sabes quién”, en las publicaciones realizadas en la cuenta de Facebook de la denunciada, no implica que esté haciendo una referencia expresa, unívoca o inequívoca al Presidente de la República, por lo que se determinó que se trata de propaganda electoral, la cual no influye de manera indebida en el electorado, ni afecta la imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda, así como tampoco genera confusión en la ciudadanía.

En otro asunto, se emitió resolución en el expediente TEEC/RAP/15/2021 y se declaró infundado el agravio expuesto por el actor, ello, porque el promovente alegó que los requerimientos hechos por la autoridad administrativa electoral, a través del acuerdo AJ/Q27/01/2021 emitido por la Asesoría Jurídica del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEEC), vulneran el principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, del análisis de las constancias que integran el expediente, se advirtió que el IEEC, en ningún momento extralimitó sus funciones a través del acuerdo controvertido, ya que la información requerida fue formulada en un contexto de amplitud en la investigación, que la misma ley electoral lo permite; en consecuencia, se confirmó el acuerdo impugnado.