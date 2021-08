Muy buenas cuentas, las de Aysa González: Méndez Lanz

El Gobernador Carlos Miguel Aysa González entregará resultados positivos, porque en dos años dedico tiempo y esfuerzo a mantener a Campeche como un estado con paz social, incluso en el momento de enfrentar la pandemia por COVID-19 respondió con acciones contundentes.

Ramón Méndez Lanz, Presidente del Congreso del Estado significó que el Sexto Informe será un balance del trabajo realizado a favor de las y los campechanos, desde su perspectiva el mandatario ha dado buenos resultados y que están a la vista.

Por ejemplo, en materia de seguridad, reafirmó que Campeche se mantiene en los primeros lugares con el menor índice de inseguridad.

“No solo eso, también hay una alta percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, en otro punto relevante que podemos mencionar, en el tema de salud importante para el estado en el ámbito nacional, Campeche fue de los primeros estados en entrar a semáforo verde y esto significa que hubo un buen manejo de la pandemia durante prácticamente el 70 por ciento del tiempo que estuvo gobernando Carlos Miguel Aysa González”, declaró.

Lamentó que hoy la pandemia siga causando estragos, pero sin duda en este tema se tomaron decisiones importantes, algunas no del gusto popular, pero que hoy siguen manteniendo a Campeche como un estado donde el riesgo de contagio es menor a comparación de otros.

El líder de la bancada priísta, también resalto las acciones encaminadas a reactivar la economía, insistió que los últimos dos años han sido complicados para el mundo entero, sin embargo, aquí los apoyos continúan fluyendo.

“Hay que destacar que no solamente se pudo activar de alguna manera algunos comercios, sino que su estrategia ha permitido que los restaurantes estén abiertos, trabajen a ciertas horas, ha permitido que se conserven los empleos que es importante para los campechanos”, dijo.

Méndez Lanz destacó la inversión en materia de obra pública, actividad prioritaria y punto central para que la economía de cientos de familias no se detuviera durante el confinamiento, “sí bien no son grandes obras, en donde no se erogó una cantidad importante de recursos, lo cierto es que atendió a prácticamente todos los municipios”.

Finalmente, destacó la gobernabilidad, siendo el mejor ejemplo el Proceso Electoral que se dio en paz social, sí con sus conflictos naturales, pero a diferencia de otras entidades sin situaciones que lamentar.

“En conclusión, todos estos puntos que acabo de mencionar ponderan en forma positiva y favorable la gestión del gobernador Carlos Miguel Aysa González durante este tiempo que ha estado al frente del Gobierno del Estado”, finalizó.