Muy difícil pero no me quedé sin comer: sondeo

Debido a la crisis económica derivada de la pandemia ¿Usted se quedó sin comer?, ¿Sabe de alguna familia que le haya pasado?, ¿Qué han hecho para solucionar esto?

Martha Gutiérrez dijo: Gracias a Dios no fueron tan apremiantes los momentos para no tener la comida del día, pero si por austeridad nos vimos muy limitados en lo personal y también de gente muy cercana supe que hemos estado más limitados en gastos, hemos podido cubrir los gastos más básicos pero con mucho esfuerzo, tema de alimentación no hay para botanitas solo lo básico, sé de personas que no pudieron hacer los pagos de sus vehículos, rentas, pagos acumulados, etc.

José Luis Pacheco respondió: Afortunadamente no, tampoco supe de alguien que haya llegado a esos casos tan extremos, si estuvimos apretados pero sin comer no.

Rosa María González contestó: Sin comer no, pero sí muy difícil para conseguir la comida, si muchas familias allegadas, en ocasiones pedir apoyo a familiares y amigos esa fue una solución.

Eduardo Canul dijo: No me quedé sin comer porque tengo un trabajo que se podría llamar estable, mi vecina vendía comida en una escuela y como se quedaron sin sustento abrieron una tiendita en su casa para tener ingresos, al parecer con eso se han mantenido este tiempo.

Laura Chablé respondió: No me quedé sin comer, sí supe de gente que tuvo que esforzarse más para conseguir algo para llevar a casa.

Rafael Escalante dijo: Por fortuna no la he pasado tan duro durante la pandemia, pero es en parte a que mi esposa y yo trabajamos, hasta ahora no sé de alguna familia o conocido que le haya sucedido.

Arely Carrillo respondió: No me quedé sin comer pero hay que recalcar que soy soltera y con mi trabajo me he podido mantener, en el caso de familias yo supongo que han tenido que trabajar más.

Emilio Díaz dijo: Sí, nos quedamos sin los ingresos y sin comida, tuvimos que exponernos al virus, a trabajos informales mal pagados.