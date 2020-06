Nació Martín Noh Gómez para jugar béisbol

Relató para El Sur de Campeche cómo inició en el béisbol y su debut lanzando juego sin hit ni carrera

Un servidor inicia su paso por el béisbol aproximadamente en 1978-79 ahí en el barrio de San Román en donde vivía con mis padres, calle 20 entre la Allende y Pedro Moreno, acostumbraba a salir a jugar futbol en la calle con los amigos de la cuadra, que era el deporte que a mí me gustaba.

Un día un sobrino de Eduardo Sánchez a quien le decían el “Popeye”, jugando ahí en la cuadra futbol, me invita a formar parte de un equipo de béisbol, a este chavo me acuerdo que le decían el “Acapulco”, que me parece también fue reportero de un periódico y me dice que lo piense.

La verdad en ocasiones jugábamos béisbol en la cuadra, cuando eso no había tanto tráfico como lo hay ahora y nos daba chance de jugar en la calle, ahí de vez en cuando jugábamos beis, pero con pelota de hule y corríamos las tres bases, pero para convencerme le dijo que en este equipo estaban algunos amigos que conocía entre ellos uno de nombre Víctor y de cinco más que conocía y que jugaba bien béisbol y luego de pensarlo algo, me decido a ir a jugar con ellos.

Comenzamos a entrenar en un campo que le decían del chocolate, en donde actualmente está un …que le dicen la Millonaria aquí por la Colosio, contra esquina de la ampliación allende, ahí íbamos tres días a la semana.

Más adelante me dice, que precisamente Eduardo el “Popeye” Sánchez estaba formando un equipo para participar en una liga, que si me gustaría ir a entrenar y le digo que sí, recuerdo que entrenábamos en el campo del Casino de Campeche, así que agarrábamos el camión directo de la López Mateos hasta la Av. Gobernadores con algunos de mis amigos que vivían por aquí y nos bajábamos en el Olímpico e íbamos a la casa de Eduardo Sánchez a esperarlo en la puerta de su casa, me acuerdo que él trabajaba en ese tiempo en Telégrafos, llegaba comía y nos íbamos a entrenar.

Recuerdo que nos íbamos por toda la calle zarco, hasta llegar al campo del Casino de Campeche en donde entrenábamos, ene se equipo estaba el actual jefe de la policía Adrián Argaez y comenzamos a entrenar y practicar para jugar en las ligas que había en ese tiempo.

Posteriormente teniendo como entrenador y manager a Eduardo Sánchez, sale la oportunidad de irnos a un Campeonato Nacional en la categoría 11-12 años que se celebró en Puebla, esto fue en 1981, tuvimos muchas anécdotas, la primera que en ese tiempo la CORACEC, que tenía a su cargo la esposa del Gobernador Eugenio Echeverría Castellot, Dolores Lanz nos dan un camión que con mucho trabajo llego a Puebla, en pésimas condiciones, pero llegamos.

Cuando ya estamos ahí, comienzan a repartir a todas casas de los encargados del nacional y nos tocó ir a una casa de una persona de edad, a Jorge Noz, el hijo del que conocemos como el “sorbetero”, su hijo de German Puch quien vende muebles y yo, agarramos el micro y para llegar a casa de esta persona tardamos una hora y para terminar subir una escalera de caracol, así que cuando llegamos a la cama a dormir del cansancio.

Por la mañana me dan la pelota para lanzar en el partido inaugural ante Colima, yo nervioso, pero consiente de la responsabilidad y para mi buena fortuna, lanzo juego sin hit ni carrera, la verdad no sabía lo que estaba pasando cuando termine el partido, porque no llevaba la cuenta, supe o me cayó el veinte de que había tirado juego sin hit ni carrera, la gente comenzó a aplaudir, el cuerpo técnico mis compañeros salieron a felicitarme a alzarme en hombros y las felicitaciones en todo lo que da, fue algo bonito.

A partir de ese momento cambio algo para nosotros, llego un señor de ahí de Puebla a felicitarnos y habla con el manager y nos invita a irnos a su casa, hablan con el señor que nos llevó a su casa el `primer día y no hay inconveniente y nos vamos a un lugar más cómodo, en este torneo no nos fue bien, pero el arranque fue bueno para mí.

Cuando termina el Nacional y regresamos a Campeche nos realizan una ceremonia de recibimiento en la Unidad Deportiva 20 de noviembre, en ese tiempo el promotor era Guillermo Ávila quien promovía el béisbol infantil en el centro de la ciudad, mientras que Miguel el “Toro” Delgado lo hacía en Santa Lucia.

Así comenzó mis logros dentro del béisbol, luego vuelvo a un torneo nacional en la categoría 13-14 años, en ese tiempo nos lleva Roque Sánchez Espadas, quien con su equipo había ganado el derecho de ir al nacional y solo selecciona a tres elementos del municipio de Campeche entre los que figuro yo, Carlos Gómez de Dzibalche, el Pollo Jorge Ruiz el hijo de cara de pollo y Miguel Arjona, el equipo estaba bueno, pero bueno no pudimos sobresalir.

Más adelante en el 85-86 regreso a otro nacional que se realizó en Sinaloa, un viaje de muchas anécdotas, ahí nos asaltan en Tepito, en este Nacional de Guamúchil con una calentura de los mil diablos originado por lo q nos pasó en el DF, que nos asaltaron tire juego inaugural 9 entradas de sólo 3 hits y perdí el juego 4-3 contra Durango en la 9a únicamente me habían dado 1 hit nuestro manager el Sr Edmundo Contreras

Ya con más edad, comienzo a jugar con equipos de Primera fuerza con 15-16 años, equipos como Laminas y Laminas de Don Edgar Arceo ahí al concluir el campeonato me nombran como el novato del año en la Liga Jose Loco Adam, con este equipo fue campeón en muchas ocasiones.

De ahí, mis tíos formaron un equipo al equipo del Deportivo Allende equipo que hizo historia en la Liga Loco Adam, fuimos varias veces campeones, inclusive tres consecutivas, hasta que llego un equipo donde estaba el Loco Cámara, Arana, un trabuco y nos cortó la racha fue una época muy bonita, placentera

Estuve con muchos equipos que han hecho historia en el béisbol amateur, Varadero Ceballos, con un equipo de Pancho Romellon, Impulsora Marítima, Viejos Piratas de Morgan.

Antes de esto, me acuerdo en un equipo de categoría juvenil, me trence en un juego donde lance catorce entradas y ponche a 20 rivales y perdí el juego, pero eso decía el finado Ariel Herrera, periodista local, que, que injusto es el béisbol, lanzar catorce entradas y ponchar a 20 y perder el partido, mi contrincante, fue Pablo Turriza, un muchacho que tenía todo para llegar a Liga Mexicana, mi manager era Eduardo Sánchez, por cierto, luego de esto llegamos a la final y somos campeones.

Me acuerdo apunto Martin, ninguno de los dos abrió, entramos a relevar y fueron catorce entradas, algo que quedo en mi mente, así como este el béisbol me ha dejado bonitos recuerdos que, para mi fortuna, mis padres se dieron a la tarea desde un principio de coleccionar todo lo que platico en recortes de periódico.

Luego llego a estudiar al Instituto Tecnológico de Campeche, de donde soy egresado como Licenciado en administración, en ese tiempo el Maestro Enrique Ayuso tenía un equipo de esa institución educativa y me invita a jugar, equipo con el que soy el capitán por cuatro años, cuando salgo, quien toma la estafeta como Capitán fue el “Mosquito” Aguilar.

¿Por qué no llegaste a Liga Mexicana Martin?

De que me salieron oportunidades de jugar Liga Mexicana las tuve, fueron dos, eso fue entrando al Instituto Tecnológico de Campeche, en la primera ocasión fui y me fue muy mal, no estaba acostumbrado a lanzar con pelota nueva, ni a batear con madera y tengo que reconocerlo me fue pésimo.

Dos o tres años más tarde se me presenta la segunda oportunidad, estaba jugando para los Astros de Champotón acababa yo de entrar al instituto del deporte me invita a René Herrera que ya trabajaba en el Indecam para jugar con este equipo, la verdad no me agradaba la idea de ir, porque tenían un trabuco y no veía donde iba a entrar.

Los Astros de Champotón tenían entre sus filas al Puma Velázquez, Efraín Sánchez, benjamín Sandoval, Morgan, el “Chorizo”, llego y le dan de baja a dos amigos, me chivea, pero me dicen que para que me dieran de alta tenían que hacer recortes, ese año llegamos a la final, era la Liga Estatal que dirigía Gustavo Ortiz y coordinaba Manny Cortez, llego a este equipo para realizar la función de pitcher de relevo.

Termina la temporada y resulto drafteado, me informan que debo de presentarme con el equipo de Tabasco, el presidente del equipo comienza a hablarme a dejarme mensajes para que yo me fuera a hacer pretemporada, que iniciaba en febrero que era casi la misma fecha en que llagamos a la final, fue la temporada 91-92.

Hablo con el director del Indecam, Edgar Arceo, me dice que adelante, pero en ese tiempo también tenía días de casado y hable con mi esposa, me hizo entender que iba a tener gastos y decido no ir, me quedo en Campeche con mi trabajo estable y hasta la fecha sigo ahí.

En la Liga Estatal Campechana jugué por 10 temporadas, Hopelchen, Astros de Champotón, bucaneros de Campeche, Deportivo Dzitbalche, Jaiberos de Sabancuy, Ganaderos de Candelaria y atléticos de Campeche que fue donde terminé mi etapa como mánager jugador.