Nada que festejar con cambio de semáforo: González Cajún

La Presidenta de la Federación del Pequeño Comercio en Campeche, María Candelaria González Cajún, aseguró que no hay nada que festejar ante el cambio de semáforo epidemiológico que en base a los nuevos lineamientos del Gobierno Federal permite la reapertura de muchos comercios locales.

Por tal motivo, la líder de los comerciantes mencionó que mucha gente se va a beneficiar con esta reactivación económica, sin embargo, el aumento de aforos motivará a que los campechanos salgan a las calles y se observe una continua movilidad que sin desearlo propiciaría a que nuevamente exista el riesgo de contagio.

“Para el comercio local no hay ningún beneficio, al contrario, Copriscam está detrás de todos los negocios cuidando que se cumpla con toda la normatividad, el cambio de semáforo no quiere decir que ya estamos salvados porque el virus está matando a mucha gente y el sector salud no tiene los medicamentos para la gente, entonces, no hay nada que festejar con el cambio de semáforo.

Por ello, nosotros continuaremos cumpliendo con todas las normas impuestas por la Secretaría de Salud, desafortunadamente la gente se relaja y es la causa de tanta muerte, porque aunque la autoridad no lo quiera decir diario se está muriendo los campechanos y nadie se da cuenta, solo aquellas personas que de verdad han estado en el túnel de la muerte que es como se debe llamar a las áreas Covid.

Como comerciantes no hay otra cosa que hacer, hay poca medicina y muchos decesos, sólo podemos cuidarnos e implementar todas las medidas sanitarias”, destacó.

Finalmente, González Cajún invitó a la ciudadanía a cumplir con los protocolos sanitarios, ya que muchos ciudadanos no los cumplen y los estaría afectando durante los operativos de vigilancia que realiza la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriscam). Exhortó a no bajar la guardia debido a que mucha gente está falleciendo en los hospitales a causa de la falta de medicamento contra el Covid-19.