Nadie me presiona para imponer al alcalde, ahí siguen Farías y Ruelas: Pedro Cámara

Es mentira que exista presión para imponer a Eliseo Fernández Montúfar como candidato del PAN a la gubernatura sin atender el llamado de los otros dos aspirantes, el tres veces Alcalde Salvador Farías González y el ex edil Carlos Rosado Ruelas para que sean los militantes quienes decidan.

Pedro Cámara Castillo, Presidente estatal del PAN, dio cuenta de la reunión que sostuvo con el Diputado federal yucateco, Elías Lixa Abimerhi, y que trascendió habría sido para amenazarlo y forzarlo a entregar la candidatura sin un procedimiento de por medio.

“Nos visitó el representante del CEN que es un Diputado de Mérida, vino en representación del CEN, la reunión la tenemos porque tenemos que ir analizando el entorno lo que pasará, como estará el proceso, los perfiles, los candidatos… el CEN estará inmerso viendo el desarrollo del armado de la campaña para el 2021, que es algo normal”, indicó.

Recordó que su partido se ha caracterizado como democrático al momento de elegir a quienes les representarán en las boletas. Expuso que hay métodos claros marcados en el estatuto y ninguno está descartado hasta ahora.

“Siempre jugamos con mucha transparencia, puede ser que tengamos el método de proceso interno o si los candidatos al final del día tomarán la decisión de acordar sentarse a una gran mesa y buscaremos allá un gran acuerdo, igual son posibilidades… todo es posibilidad”, alegó.

Consideró que a diferencia de Morena donde están enfrentados por el control del partido y sus prerrogativas, en el PAN habrá madurez suficiente para negociar; “a veces las pasiones igual surgen, pero bueno… yo espero que las cosas las podamos dirimir de forma correcta”.

Recordó que “Morena ganó por la sombra de López Obrador, mucho de lo que ellos tienen no les costó, no hicieron compromiso con el ciudadano es una verdad, pero también creo que están perdiendo de vista por sus luchas internas por las candidaturas que al final del día el ciudadano va por la gente que conoce, que ha trabajado, que han dado la cara y no es el caso de Morena”.

Se dijo indiferente respecto a la vida interna de Morena, y negó que esos enfrentamientos fortalezcan al PAN, asentó que ellos trabajan para ser competitivos y no para esperanzarse en los pleitos ajenos.